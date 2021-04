Tantissimi titoli Focus Home in offerta con sconti fino al 80% su GOG!

Sul noto e affidabile store GOG sono attualmente presenti in forte offerta numerosi titoli Focus Home, con gli sconti che arrivano fino al 80%. Una lunga serie di offerte da non farsi sfuggire e che saranno valide fino a mercoledì 21 aprile alle 15 in punto.

Ad essere disponibile a un super prezzo su GOG con sconti fino al 80% è praticamente l’intero e ricco catalogo di Focus Home. Tra i giochi a prezzo di saldo possiamo infatti trovare ad esempio gli ottimi Vampyr e A Plague Tale Innocence, acquistabili a rispettivamente 10,00€ e 13,49€. Ottimi anche i prezzi sui The Surge, con la collection composta da entrambi i capitoli che è disponibile a soli 14,99€, mentre la premium edition del secondo è in offerta a soli 16,99€. Come non citare, infine, le ottime offerte su Greedfall, Curse of the Dead Gods e Battlefleet Gothic: Armada 2, tutti acquistabili a prezzo budget.

Se siete interessati a fare vostro qualche gioco Focus Home con qualcuna di queste offerte, o se volete dare un’occhiata alla lista completa di titoli in sconto fino al 80% su GOG, potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è quello di fare in ogni caso decisamente in fretta: le offerte sui titoli Focus Home resteranno infatti valide su GOG solamente per qualche altro giorno!

» Clicca qui per tutti i titoli Focus Home in sconto su GOG «

