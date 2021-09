Tapis Roulant per l’allenamento casalingo a metà prezzo su eBay!

Sebbene Amazon sia sulla cresta dell’onda grazie alle sue “Offerte di Settembre” in scadenza proprio quest’oggi, in questo articolo vogliamo concentrare la vostra attenzione sulle promozioni di eBay, in particolare nella sua iniziativa del “Solo per Oggi”. Infatti, fino allo scoccare della mezzanotte, potrete acquistare molteplici prodotti come tapis roulant, smart TV, smartphone ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%!

Come è facilmente intuibile, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di prendere in considerazione l’acquisto del tapis roulant ArtGo Leonardo, che rappresenta un ottimo compagno per allenarsi efficacemente a casa. Originariamente proposto a 600,00€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 279,99€, dopo uno sconto del 53% che ne ha decurtato il prezzo consigliato di ben 320,01€. Con il codice sconto “SCONTIMODA21”, l’ammontare da pagare scende ulteriormente a 237,99€, portandolo al prezzo più basso di sempre!

ArtGo Leonardo è un tapis roulant pieghevole, perfetto per tutti coloro che desiderano allenarsi nella propria abitazione con la massima comodità possibile. Vanta un design minimalista ed è interamente realizzato con materiali leggeri, e sarà dunque semplice riporlo in qualsiasi posizione, anche negli spazi più stretti.

Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, questo tapis roulant possiede un motore silenzioso che permette di raggiungere una velocità di corsa variabile, da 1 a 12 km/h. Inoltre, grazie alla connessione bluetooth, può essere gestito dal vostro smartphone con l’applicazione Kinomap, e dunque sarà possibile impartirgli qualsiasi ordine, oltre ad avere a portata di mano i percorsi d’allenamento.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto ideale per chi vuole allenarsi comodamente a casa e per chi desidera migliorare la propria forma fisica. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in sconto su eBay, vi consigliamo di dare uno sguardo all’apposita pagina del portale, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

