Tasso zero e pagamenti in 10 mesi: scopri tutte le nuove offerte Unieuro!

Complice le offerte di primavera e quelle di Pasqua, il vostro budget si sarà quasi sicuramente prosciugato, ed ecco perché Unieuro ha pensato ad una promozione che vi permettesse di continuare ad acquistare i vostri prodotti preferiti senza che il portafogli ne risenta troppo. Fino al 11 aprile, infatti, potrete portarvi a casa il meglio della tecnologia, con la possibilità di pagare in 10 mesi a tasso zero!

Le opportunità sono tante, ma stupisce quella riservata all’Asus ZenFone 7 Pro, dal momento che viene venduto a soli 599,90€ invece di 799,00€, una cifra davvero ottima per quello che si è rivelato uno dei migliori smartphone del 2020, capace di tenere testa anche agli ultimi arrivati, grazie al potente Snapdragon 865 abbinato a 8GB di RAM e ben 256GB di spazio interno.

Una delle caratteristiche che fanno sì che l’Asus ZenFone 7 Pro sia uno smartphone da prendere in considerazione è la fotocamera girevole, che vi permetterà di scattare foto alla massima qualità anche durante i selfie, merito del sistema a flip che Asus è riuscita ad implementare in questo specifico modello. Le 3 fotocamere vengono ribaltate da un modulo motorizzato, comandabile tramite l’interfaccia della fotocamera, che vi permetterà di immortalare scene da diversi punti di vista e sfruttare la vostra creatività.

Come se ciò non bastasse, i sensori implementati nell’Asus ZenFone 7 Pro sono alcuni dei migliori in ambito smartphone, ed è presente un sensore ottico 3x che vi permetterà di scattare foto ancora più belle. A rendere il tutto ancora più interessante, ci pensa il display AMOLED da 6,67 pollici con protezione Gorilla Glass 6, gli ottimi altoparlanti integrati con microfoni direzionabili e la batteria da 5.000 mAh, che è in grado di farvi coprire 2 giornate di utilizzo senza sosta. Aggiungiamo un design straordinario ed otteniamo il mix perfetto di arte e tecnologia che, a questo prezzo, equivale ad un vero affare.

Anche Unieuro, quindi, non sembra accusare dei ritmi forsennati tenuti durante le offerte di primavera, ed ecco perché consigliamo di visitare, come sempre, la pagina dedicata in modo da scoprire le proposte dell’intero catalogo, senza dimenticarci che in calce troverete la nostra solita lista prodotti personalizzata. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

