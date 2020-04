Tasso zero in 20 rate solo online sugli acquisti superiori a 199€ da MediaWorld

Vi segnaliamo che su Mediaworld è appena partita una nuova promozione relativa i finanziamenti a tasso zero, con possibilità di 20 rate su tutti i prodotti dal prezzo minimo di 199,00€! La promozione sarà valida fino alla fine del mese di aprile 2020, e vi permetterà di portarvi a casa tantissimi ottimi prodotti con pagamenti comodi e semplici, e con finanziamenti attivabili in modo immediato e senza troppi pensieri.

La richiesta del finanziamento è molto semplice, e può essere effettuata direttamente nel momento dell’acquisto, compilando un apposito form accessibile tra le impostazioni di pagamento, firmano il contratto online senza bisogno di recarsi in una filiale fisica. Ciò detto, vi lasciamo agli acquisti online con, di seguito, quelli che sono alcuni prodotti attualmente in offerta sullo store Mediaworld. Al netto di questo, vi invitiamo anche a tenere sotto controllo la pagina delle offerte quotidiane di Mediaworld, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte disponibili negli eccezionali sconti dei “Solo per oggi”. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti