Partono i Red Days di MediaWorld: tasso zero, sconti e consegna gratuita!

È tempo di Red Days da MediaWorld! Dopo le offerte Pulizie di Primavera e le numerose offerte su notebook, gaming e tablet, continuano le grandi offerte sullo store, con tante promozioni su molti prodotti tra cui smartphone, smart Tv ed elettrodomestici ma anche il tasso zero sugli acquisti a partire da 199€, il tutto con validità fino al prossimo 17 Maggio! Si tratta di un’occasione ottima per rinnovare il proprio compendio di articoli tecnologici con, in più, il vantaggio di consegne gratuite ed in tempi rapidie sono compresi di consegna gratuita.

Le offerte, come intuibile, sono numerose, ma tra le varie vogliamo segnalarvi l’ottimo sconto relativo all’acquisto di Xiaomi Mi Note 10, il primo smartphone con penta camera arrivato sul mercato. Mi Note 10 dispone infatti di una fotocamera principale da 108 Megapixel, che consentono di arrivare ad una risoluzione fotografica fino a 12032 x 9024 (12 volte la risoluzione 4K) e da altre 4 fotocamere fra cui una grandangolare (20Mp), una per i ritratti (12Mp) ed una macro (2 Mp). Completa il comparto fotocamere, una fotocamera anteriore da 32 Mp in grado di raccogliere i più piccoli dettagli. Dal punto di vista delle perdomance, Mi Note 10 monta un processore Qualcomm Snapdragon 730G da 8 core, 6 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno di 128 GB, il tutto a supporto di un nitido e brillante display AMOLED CURVO da 6,47″, in grado di far risaltare giochi e video.

Insomma, un ottimo prodotto che abbiamo inserito per voi nella nostra tipica selezione di articolgi consigliati per l'acquisto a cui si aggiunge, come sempre, il nostro invito a consultare direttamente le offerte di questi i Red Days direttamente dalla pagina dedicata dello store MediaWorld.

