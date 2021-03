Tech Week di eBay: imperdibili offerte dedicate ai videogiochi!

Vi avevamo già parlato della Tech Week di eBay, ovvero una settimana (almeno a giudicare dalla titolazione) con cui eBay ha deciso di mettere in sconto tantissimi prodotti del mondo tech, con sconti che non si limitano ai soli prodotti più comuni come smartphone e smart TV, ma anche inerenti articoli per una casa smart, elettrodomestici intelligenti, ed una moltitudine di prodotti a prezzi davvero molto convenienti in cui, come avrete capito, oggi vanno ad inserirsi anche i videogame, proposti dal portale a prezzi davvero molto bassi, spesso i più basi della rete!

Un esempio? Sul portale potrete acquistare l’ottima collection per Nintendo Switch, Super Mario3D-All Stars, comprendente 3 dei titoli che hanno fatto la storia del brand di Mario in 3 dimensioni, ovvero l’indimenticabile Mario 64, il bistrattato Super Mario Sunshine e quel capolavoro che fu Super Mario Galaxy! Tre giochi al prezzo di uno in quella che, per altro, è una collection che Nintendo ha immesso sul mercato a tiratura limitata e che, proprio prossimamente, verrà ritirata dal commercio, restando perciò relegata al solo mercato secondario (con tutti i sovrapprezzi che ne conseguiranno).

Destinato, dunque, a diventare un prodotto da collezione per tutti i giocatori Nintendo, Super Mario3D-All Stars è uno di quei titoli da acquistare senza tentennamenti e, complice l’offerta della Tech Week di eBay, potrà essere vostro a quello che è il prezzo più basso della rete (almeno per ciò che concerne la versione italiana), ovvero soli 47,00€! Si tratta di un piccolo ma significativo sconto per un titolo che, originariamente, era venduto a 59,99€ e che, oggi come oggi, è già difficilmente reperibile sui principali portali dedicati alle vendite online, Amazon compreso!

Un prezzo davvero ottimo che, tuttavia, è comunque solo uno dei tanti giochi in sconto messi a disposizione da eBay e dalla sua straordinaria Tech Week, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di correre a dare un’occhiata non solo alla nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto all’intera proposta di offerte del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

