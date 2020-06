Tech Week di eBay: tante offerte su Smart TV e non solo!

Vi segnaliamo che su eBay è partita la Tech Week, con offerte che scontano fino al 60% una moltitudine di prodotti tecnologici di vario livello: dai piccoli assistenti vocali per la domotica sino alle bellissime smart TV di marchi come Samsung ed LG, il tutto non solo con spedizioni rapide e gratuite, ma anche con cospicue decurtazioni sul prezzo di acquisto.

Una promozione davvero interessante che coinvolge, per altro, alcuni articoli davvero degni di nota, come è il caso dell’ottima smart TV LG 55B9 OLED da 55″, originariamente venduta al prezzo di 1.129,00€ e oggi in sconto a soli 999,99€ grazie alla tech week di eBay. Un prezzo non ancora alla portata di tutti, ma sicuramente intrigante per quella che è, senza dubbi, una smart TV di qualità eccezionale, arricchita dalla presenza di un ottimo pannello OLED che, a differenza dei comuni schermi LED, garantisce neri più profondi e avvolgenti, per una qualità cinematografica delle immagini.

Insomma, un’occasione da cogliere al volo e che, per altro, è solo una delle tante proposte per questa Tech Week di eBay che, come detto, comprende dispositivi adatti a diverse esigenze: dagli speaker bluetooth ai dispositivi Google, passando per soundbar e – ovviamente – smart TV. La scelta è, insomma, molto vasta ed ecco perché abbiamo selezionato per voi una lista di prodotti consigliati sebbene, come sempre, il nostro consiglio sia quello di consultare anche la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da non perdervi neanche una delle ottime proposte in sconto.

