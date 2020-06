Sconti fino al 70% grazie al Tecno Show di Euronics

Euronics ha pensato bene di inaugurare una nuova promozione, chiamata Tecno Show. Si tratta a tutti gli effetti di un’iniziativa che permette di acquistare uno o più elettrodomestici e altri prodotti hi-tech a un prezzo decisamente contenuto. Secondo quanto scritto sui canali ufficiali Euronics, questa promozione durerà fino al prossimo 14 giugno.

Iniziamo subito con un prodotto in “Super offerta”, ovvero le Apple AirPods con custodia standard. Questi particolari auricolari, innanzitutto, sfruttano la tecnologia Bluetooth per interfacciarsi con il proprio smartphone iOS. Grazie ai suoi due microfoni, le AirPods garantiscono una buona esperienza in chiamata, mentre i driver in esse contenute assicurano un’ottima riproduzione audio e video. Tendenzialmente, queste cuffie sono vendute a 180 euro circa, ma potete trovarle fino al 14 giugno a 140 euro circa.

Un altro prodotto da non sottovalutare è l’asciugacapelli Dyson Supersonic, che rappresenta a tutti gli effetti un “mast-have” della categoria. Questo prodotto, grazie alla sua potenza di 1600 W, garantisce un’ottima esperienza d’uso. Come se non bastasse, questo asciugacapelli possiede tre velocità d’azione e la funzione ad aria fredda (come da consuetudine). Non manca il diffusore, lo ionizzatore e il concentratore. Il suo prezzo di vendita è di 399,00 euro.

In questo articolo, inoltre, troverete una selezione di prodotti del Tecno Show, in particolare i migliori della categoria di riferimento.

Tecno Show di Euronics, la nostra selezione di prodotti

