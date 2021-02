Tecnologia a prezzi mai visti nei Mega Sconti Mediaworld!

Con l’inizio del nuovo mese e l’avvicinarsi delle prime ricorrenze, come ad esempio San Valentino, gli store online hanno iniziato a proporre numerose iniziative decisamente interessanti. Mediaworld ha deciso di partire alla grande con i Mega Sconti, una delle sue promozioni migliori, con numerosi prodotti che hanno subito tagli di prezzo senza precedenti. Fino al 10 febbraio potrete quindi approfittare di tantissimi super sconti su una vasta selezione di articoli del noto store online.

Come sempre, la scelta nei Mega Sconti di Mediaworld è ampia, con elettrodomestici e articoli informatici a farla da padrone, quindi se cercate uno di questi prodotti siete nel posto giusto. Tra i tanti, abbiamo deciso di segnalarvi il PC Desktop MSI MAG Codex 5 10-033IT, una configurazione di fascia alta il cui sconto del 30% fa sì che il prezzo crolli di oltre 700€, dandovi la possibilità di comprare questa macchina da gaming a 1.679,30€ invece di 2.399,00€.

Progettato per offrire le migliori performance in gaming e aprire qualsiasi applicazione in una manciata di secondi, MSI MAG Codex 5 10-033IT è dotato di un case abbastanza minimale ma studiato in modo da garantire un raffreddamento ottimale, in grado di tenere a bada le temperature di tutti i componenti interni, i quali non potevano che essere all’avanguardia. Infatti, il cuore di questa soluzione è un Intel Core i7-9700F, variante ottimizzata del noto modello Core i7 per dare il meglio con una scheda grafica dedicata. Troviamo poi 16GB di RAM con un hard disk da ben 2TB che vi permetterà di salvare tutti i vostri documenti più importanti e un SSD NVMe da 1TB su cui installare sistema operativo e i giochi che richiedono le migliori performance.

Sebbene quelli sopra citati siano componenti di assoluto rilievo, la scheda grafica forse lo è ancora di più, dato che parliamo di una Nvidia GeForce RTX 2070 Super Ventus GP, un modello custom a cui è stato fatto un overclock di fabbrica e che quindi vi permetterà di sfruttare una potenza ancora superiore rispetto alla variante ufficiale presentata dal produttore. Fortemente personalizzabile, MSI MAG Codex 5 10-033IT è un PC Desktop pronto all’uso in grado di eseguire i titoli più pesanti alla massima risoluzione e con una ricca quantità di dettagli. In altre parole, la soluzione perfetta per chi cerca un PC da gaming già assemblato con al suo interno alcuni dei migliori componenti disponibili oggi sul mercato.

Detto ciò, vale la pena dare un'occhiata ai Mega Sconti di Mediaworld perché siamo sicuri che le offerte sapranno soddisfarvi.

