Tecnologia a tasso zero e grandi sconti grazie a Monclick

Mentre i festeggiamenti per i 15 anni di attività di Monclick continuano con la promozione 15+1 giorni, sullo store prendono il via anche nuove, imperdibili, offerte! Infatti, fino al 07 giugno 2020 per moltissimi prodotti saranno applicati dei corposi sconti, con decurtazioni sui prezzi che arrivano a superare il 50%, e con possibilità di finanziamenti con rate da 20 mesi con taeg e tasso zero e prima rata a 30 giorni, il tutto per un’importo finanziabile compreso tra i 320 e i 5.200 euro!

Un’occasione perfetta, dunque, per rinnovare i grandi elettrodomestici presenti in casa o, perché no, per aggiornare il proprio angolo home cinema, specie quanto tra le promozioni sono presenti eccezionali smart tv come la Samsung QE65Q70RAT 65″, venduta da Monclick all’incredibile prezzo di 954,98€, anziché gli originali 2.298,98€! Questa spettacolare televisione da 65 pollici, oltre a tutte le funzioni di una smart Tv, è dotata di un processore quantum che ottimizza in tempo reale le prestazioni in base alle condizioni di visione dei contenuti, complice anche la tecnologia Quantum Dot di Samsung, che porta al 100% il volume colore delle immagini mostrando colori realistici sia nelle scene buie che in quelle inondate di luce. Anche la qualità audio risente in positivo delle introduzioni tecnologiche di Samsung tant’è che, grazie all’Intelligent Mode, è la TV a regolare il volume adeguandosi al contenuto, dando chiarezza ai dialoghi nelle scene parlate, oppure enfatizzando le voci durante la riproduzione di una canzone.

Oltre alla Smart Tv Samsung QE65Q70RAT 65″ sono molti i prodotti ad un prezzo eccezionale, e per questo vi consigliamo di visitare la pagina dedicata di Monclick per poter trovare l’offerta migliore in base alle vostre esigenze. Prima di lasciarvi nella moltitudine di promozioni, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

