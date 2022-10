Se state attendendo il Black Friday per acquistare grossi elettrodomestici al miglior prezzo, ma nel frattempo non volete esimervi nel portarvi a casa prodotti che vi servono fin da subito, allora sappiate che le offerte dedicate ad Halloween potrebbero riservare belle sorprese, con sconti paragonabili a quelli di fine novembre, almeno per quanto riguarda articoli di elettronica di consumo.

È il caso di Mediaworld che, come detto, ha rilasciato una promozione che ben si sposa con l’imminente festa di fine ottobre, proponendo elettrodomestici, tablet, PC e smartphone a prezzi stracciati fino al 31 ottobre. Oltre agli sconti, il portale ha pubblicato un concorso a premi, valido sempre fino al 31 ottobre, nonché la possibilità di attivare un finanziamento di 20 rate a tasso zero su una spesa di almeno 199€.

Il concorso a premi consiste in una vincita di un Ducati Monster dal valore di 10.073€ IVA esclusa, che sarà assegnato a un fortunato vincitore, tra quelli che faranno almeno un acquisto di 50€ durante il periodo promozione sul noto portale, pagando tramite la carta Mediaworld Club. Questo è un dettaglio da tenere a mente se si vuole essere aggiunti nell’estrazione, che sarà verbalizzata entro il 20 novembre 2022. Ogni 50€ di spesa si avrà diritto a maggiori possibilità di vincita. Ad esempio, chi spenderà 150€ entro il 31 ottobre avrà il triplo delle possibilità di aggiudicarsi il premio rispetto a chi spenderà 50€. Verranno inoltre tenuti conto eventuali acquisti separati, a patto che ogni checkout raggiunga la spesa minima per l’inserimento in lista.

Ciò detto, bastano pochi secondi per far cadere l’occhio su di un prodotto presente in queste offerte che, con il suo sconto del 43%, si appresta ad essere l’affare del giorno. Parliamo dell’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 75 Premium, acquistabile a soli 399€ invece di 699€. Se confrontato con altri store, il prezzo proposto da Mediaworld è davvero basso, pertanto se siete alla ricerca di un’ottima scopa elettrica non dovreste rinunciare a questa occasione, nonostante siamo vicini al Black Friday.

Con un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, basato sulla tecnologia ciclonica, Samsung Jet 75 Premium saprà trattenere le micro particelle di polvere, ossia quelle responsabili della creazione di diverse forme di allergie, rivelandosi un elettrodomestico ottimo non solo per la pulizia quotidiana del pavimento, ma anche per il mantenimento in salute del nostro apparato respiratorio. L’aspirazione istantanea di ogni granello di polvere sarà assicurata dal potente motore da 200W, che potrete regolare su diverse velocità, in modo da non consumare energia inutile quando non serve. È probabile, infatti, che utilizzerete l’aspirapolvere quasi sempre a metà della sua capacità, settando la massima potenza solo su tappeti o in condizioni particolari.

Samsung Jet 75 Premium diventa ancora più efficiente con gli accessori che, tra l’altro, sono inclusi in confezione in questa proposta di Mediaworld, aumentando ulteriormente il valore dell’offerta. Tra i tanti, vi è la spazzola lavapavimenti, che vi permetterà di ottenere una pulizia e un igiene perfetto. Insomma, sarà quasi come avere due elettrodomestici separati che svolgono ruoli diversi, pur non sacrificando il peso e la maneggevolezza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

