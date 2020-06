Tecnologia in offerta, sconti oltre il 50% su cuffie, speaker e periferiche gaming su Zavvi

Continuano le grandi promozioni da Zavvi e dopo avervi segnalato la incredibili offerte sull’abbigliamento delle offerte d’estate e del Giugno Giurassico totalmente a tema Jurassic Park, stavolta vi segnaliamo un’iniziativa tutta tech! Sullo store online è infatti cominciato il Fuori Tutto Tecnologia, grazie al quale troverete sconti che arrivano fino al -50% su molti prodotti Marshall, cuffie Beats, Mini Arcade, periferiche per il gaming e tanto altro.

Se siete alla ricerca di un nuovo speaker qui troverete sicuramente l’occasione che stavate cercando, specie considerando il prezzo degli ottimi articoli Marshall che, assieme assieme a prodotti dal taglio più classico come i giradischi per i vinili, vi daranno l’occasione di rinnovare il vostro angolo dedicato alla musica. Qualora poi foste alla ricerca di qualcosa dall’aspetto più originale e moderno, vi suggeriamo di dare un’occhiata ad alcuni dei più caratteristici speaker in commercio come il cubo della Urbanears oppure la versione iHome ispirata ad R2-D2, il famoso droide di Star Wars. Non mancano poi anche una selezione di action camera per immortalare i nostri ricordi più spericolati, e anche una selezione di altri prodotti tecnologici come instant camera, powerbank ed addirittura un sanificatore per smartphone.

I prodotti presenti in questa iniziativa di Zavvi sono numerosi e variegati e per questo ci permettiamo di suggerirvi di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per non perdervi neanche un’offerta. Sappiamo che è dura resistere ma prima di lasciarvi spulciare le varie offerte Zavvi, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I prodotti in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!