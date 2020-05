Tekken 7 e tanti altri giochi nel nuovo bundle di Humble Bundle dedicato a Bandai Namco!

Humble Bundle ha deciso questa volta di superarsi, proponendo con l’Humble Bandai Namco Entertainment Bundle 4 un pacchetto colmo di titoli di grandissimo interesse come Tekken 7, Tales of Berseria e The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Il tutto, come sempre, acquistabile anche a scaglioni, con una parte dei proventi che andranno direttamente in beneficienza.

Pagando solo un euro si otterranno:

Pac-Man 256

Enslaved: Odyssey to the West

Get Even

Con almeno 9,18 euro, cifra media variabile in base ai pagamenti dei vari utenti, si otterranno anche:

.hack//G.U. Last Recode

Katamari Damacy Reroll

RAD

Pagando almeno 14 euro si uniranno ai titoli precedenti anche:

Tekken 7

Tales of Berseria

E, infine, con un pagamento di minimo 23 euro, sarà possibile aggiungere ai giochi delle precedenti fasce anche:

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Un bundle ricchissimo, colmo quindi di titoli di grandissimo interesse ludico e capaci di intrattenere per svariate decine di ore. Oltre a riempirci di opere dall’indiscusso valore l’Humble Bandai Namco Entertainment Bundle 4 ci permetterà anche di fare una buona azione, visto che parte dei ricavi verranno devoluti ad un’associazione benefica, tra cui Make-A-Wish e Whale and Dolphin Conservation. Se siete quindi interessati a mettere le mani su un gran numero di titoli Bandai Namco e al contempo fare anche una buona azione potete trovare il bundle in questione comodamente nel link qui sotto:

