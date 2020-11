Termo ventilatore Olimpia Splendid a 44,99€ con le offerte del giorno eBay!

Dopo avervi proposto le migliori offerte del giorno di Amazon, andiamo adesso a vedere cosa ci offre eBay con le sue occasioni “imperdibili“. Anche oggi troviamo una vasta gamma di articoli a prezzi scontati e, con l’arrivo di novembre, oltre a smartphone, televisori, piccoli e grandi elettrodomestici e persino cialde di caffè con sconti che arrivano anche a superare il 70%, sullo store iniziano a spuntare anche le prime offerte dedicate al Natale, tra alberi e decorazioni a tema.

Fra la moltitudine di prodotti spicca l’offerta che riguarda la stufa a parete Olimpia Splendid Caldo Up T 99364 che oggi può esser acquistata scontata a soli 44,99€ anziché a 67,90€. Questo termo ventilatore, semplice da installare, è perfetto per smuovere l’aria e riscaldare gli ambienti con un flusso caldo. Grazie ai suoi 2000 W di potenza, e 3 diversi livelli di erogazione del calore, Olimpia Splendid Caldo Up è in grado di generare un potente movimento d’aria calda e, per merito dell’ampia azione oscillante, si crea il massimo comfort con un riscaldamento uniforme. La presenza della Ceramic Technology assicura a questo termo ventilatore di regolare automaticamente la propria emissione di calore in base alla temperatura, svolgendo così una funzione di protezione anti surriscaldamento.

È possibile poi programmare i momenti in cui accendere o spegnere Olimpia Splendid Caldo Up, così da personalizzare le opzioni di riscaldamento di casa, addirittura con un sistema di programmazione settimanale ed un timer che arriva fino ad 8 ore di programmazione, adatto per la notte. Ovviamente è incluso anche un pratico telecomando che svolge tutte le funzioni e grazie al chiaro display LED presente sul dispositivo è possibile consultare e vedere in diretta le varie impostazioni selezionate. Per evitare inutili sprechi, Olimpia Splendid Caldo Up è dotato di un sistema di rilevamento di finestre aperte, che non appena percepisce una finestra aperta, interrompe l’erogazione dell’aria.

