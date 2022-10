Se siete arrivati impreparati ai rincari energetici di questo fine anno e volete correre ai ripari acquistando un termoventilatore a basso consumo energetico in vista dell’inverno, ecco una delle offerte Amazon che potrebbe fare al caso vostro. Si tratta, come detto, di un termoventilatore, che si farà apprezzare per le sue accortezze lato consumo energetico, prima ancora delle varie funzioni.

Scontato del 33% per un tempo limitato, è un’ottima occasione per chi necessita di una soluzione capace non solo di garantire un riscaldamento veloce, ma anche per chi vuole difendersi dalle ultime bollette salate. Questo modello, come detto, ha la peculiarità di funzionare tenendo a bada gli elevati consumi di energia tipici dei termoventilatori, senza compromettere troppo il riscaldamento, che rimarrà efficace fino a stanze da circa 30 m² anche alla modalità minima.

Il riscaldamento sarà istantaneo, al punto che serviranno solo 2 secondi per far sì che i radiatori raggiungano una buona efficienza. Parte del merito va alla struttura laminare in ceramica e al potente motore da 1.500W che, come detto, potrete regolare su diversi livelli di potenza, in modo da impattare meno sull’energia elettrica. A tal riguardo, il produttore sostiene che questo termoventilatore impiega la metà dell’energia rispetto alla media per produrre lo stesso calore, grazie appunto alle varie accortezze tecnologiche non visibili a occhio nudo.

Vale la pena segnalare anche la modalità ventilazione, utile in estate o nei momenti di rilassamento e comfort rendendo, di fatto, questo piccolo elettrodomestico un alleato in tutti i periodi dell’anno. Oltre ai pulsanti touch frontali, le varie modalità di funzionamento possono essere settate e cambiate tramite il telecomando dedicato, pertanto non ci sarà bisogno di scomodarsi ogni volta che si vuole modificare la temperatura o una determinata impostazione. Il riscaldamento, infine, sarà uniforme in tutta la stanza, grazie alla funzione di oscillazione, che si estende fino a 60°.

Le sue dimensioni compatte di soli 7 x 7 x 14 cm fanno sì che non servano troppi sforzi per spostarlo da una stanza all’altra, oltre a permettervi di inserirlo negli angoli più angusti, ponendo la comodità tra i fattori che dovrebbero invogliarvi ad acquistare questo potente ma efficiente termoventilatore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

