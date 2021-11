Teufel, sconti fino al 40% su cuffie e impianti audio per il Singles Day

Sebbene gran parte delle attenzioni siano rivolte giustamente al Black Friday, non bisogna sottovalutare l’imminente Singles Day e le relative promozioni dei portali riservate a coloro che amano essere single, ma che in realtà possono essere sfruttate da chiunque. A tal riguardo vi avevamo già proposto l’interessante iniziativa di Aliexpress, tutt’ora ancora attiva, e ora siamo qui per segnalarvi quella di Teufel, brand specializzato in prodotti audio e sbarcato in Italia da meno di un anno.

Come anticipato, Teufel ha deciso di pubblicare una promozione vantaggiosa in occasione della giornata dei single, piazzando offerte che coinvolgono l’intero catalogo del produttore. Questo significa che ad essere scontati sono cuffie, altoparlanti portatili ma soprattutto soluzioni Home Theater, come soundbar e sistemi surround completi con tanto di subwoofer. Teufel riesce a dare il meglio proprio su quest’ultimi ed ecco perché consigliamo di valutare l’acquisto degli Ultima 40 Active, che passano da 899,99€ a 799,99€. Essendo un’iniziativa dedicata al Singles Day, le offerte saranno valide fino a domani 11 novembre, quindi avrete poche ore per scegliere con quale prodotto aggiornare il vostro sistema audio.

La soluzione da noi proposta, ossia gli Ultima 40 Active, consiste in una coppia di altoparlanti a torre di alta qualità, non solo dal punto di vista della riproduzione del suono ma anche per quanto concerne la qualità dei materiali, che farà sì che questi grandi altoparlanti si abbinino alla perfezione in qualsiasi ambiente. Essendo di grosse dimensioni, però, è logico installarli in salotto o in una stanza medio-grande, dove serve una pressione acustica superiore e un soundstage molto ampio.

Gli Ultima 40 Active saranno perfetti per stanze da 35 metri quadrati e riusciranno a coprire anche le frequenze più basse senza l’ausilio del subwoofer, nonostante abbiano l’ingresso per quest’ultimo, utile per aggiungerne uno con estrema semplicità qualora ne sentiate il bisogno. Ad ogni modo, gli Ultima 40 Active vantano un sistema a 3 vie, ovvero implementano tweeter, woofer e subwoofer dedicati per far sì che ogni frequenza audio venga riprodotta dal giusto driver. Questo si traduce in un suono preciso e coinvolgente, sia a volumi alti che moderati.

Come suggerisce il nome, gli Ultima 40 Active sono altoparlanti attivi, il che significa che sono dotati di amplificazione, permettendovi di metterli subito in funzione con il semplice collegamento alla presa elettrica senza l’ausilio di amplificatori esterni, che potrebbero non essere del tutto compatibili, oltre a creare grovigli con i vari cavi. Una soluzione ottima per gli appassionati di cinema e dell’alta fedeltà o per chi dubita delle prestazioni delle soundbar che, ricordiamo, si trovano anch’esse in offerta.

Un’opportunità di acquisto irrinunciabile dunque, ma ce ne sono molte altre ugualmente interessanti sulla pagina ufficiale, che consigliamo di visitare prima di passare altrove. Ciò detto, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

