The A500 Mini: dove acquistarla al miglior prezzo

Gli amanti del retrogame avranno il prossimo marzo decisamente di cui gioire. In tale periodo arriverà infatti finalmente sul mercato la The A500 Mini, ossia un’irresistibile versione in miniatura dell’indimenticabile Amiga 500. Nonostante ci separino ancora diversi mesi dal lancio di questa bellissima e nostalgica console, è però fortunatamente possibile ingannare in parte l’attesa prenotando fin da ora la The A500 Mini a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

La The A500 Mini offrirà la perfetta emulazione non solo dell’originale A500 (OCS) e dell’Enhanced Chip Set (ECS), ma anche dell’Advanced Graphics Architecture (AGA) dell’A1200. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che la console includerà al suo interno ben 25 differenti giochi, come i celebri Alien breed 3D, Another World, ATR: All terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer e molti altri ancora. Oltre a questa già di per sé ricchissima libreria videoludica, la The A500 Mini sarà poi compatibile con 100 giochi classici e demo per Amiga, che potranno essere caricati sulla piattaforma di gioco direttamente dall’utente in tutta comodità grazie a una semplice chiavetta USB.

La The A500 Mini è quindi una mini console parecchio intrigante, perfetta per tutti coloro che hanno vissuto gli anni a cavallo degli anni ’80 e ’90 e sono cresciuti nel mito dell’Amiga 500. Una proposta tanto nostalgica quanto bella da vedere, che vi potete assicurare fin da ora al miglior prezzo sul mercato.

» Clicca qui per prenotare la The A500 Mini al miglior prezzo «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!