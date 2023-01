Siete degli amanti dei videogiochi horror? Se avete risposto affermativamente non potete allora fare a meno di recuperare l’ottimo e recente The Callisto Protocol. Amazon sta infatti proponendo il riuscito titolo a soli 52,07 euro, ossia con quasi 30 euro di sconto rispetto a quello che è il prezzo di listino. Un’offerta, in altre parole, decisamente non male.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol, come racconta la nostra recensione è: “una delle esperienze audio-visive migliori di questa generazione, contornata da un gameplay tutt’altro che banale e un’atmosfera davvero degna di nota. The Callisto Protocol è un horror game che ha saputo rispettare le premesse e che in futuro, chissà, potrebbe persino divenire un franchise di un certo spessore.”. Farlo proprio a prezzo di saldo, insomma, non è per nulla una cattiva idea, anzi.

A rendere il tutto più interessante è il fatto che a essere proposta in sconto su Amazon è la Day One Edition di The Callisto Protocol, contenente oltre al gioco anche la skin per personaggio e armi “Retro Prisoner” e il pacchetto “Contraband”. Un pacchetto quindi particolarmente ricco, che potete ora recuperare in grande sconto.

