The Dark Pictures Anthology Little Hope: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 30 ottobre sbarcherà su Xbox One, PC e PS4 The Dark Pictures Anthology Little Hope, secondo episodio della saga horror di Bandai Namco e Supermassive Game. Un seguito atteso da molti giocatori, soprattutto dopo un riuscito primo episodio, ossia quel Man of Medan che abbiamo premiato nella nostra recensione con un bel 8.2. Insomma, le premesse per un buon gioco, in grado di soddisfare gli estimatori dei titoli horror, sembrano esserci tutte e, in attesa del 30 ottobre, è possibile fin da ora prenotare il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Bandai Namco ha ben pensato di rilasciare differenti edizioni di The Dark Pictures Anthology Little Hope, che permettono a chiunque di poter acquistare l’atteso titolo di Supermassive Game nella propria forma preferita al miglior prezzo sul mercato.

Standard Edition

Come al solito, la versione consigliata per tutti coloro che vogliono godersi il gioco e basta, non essendo interessati a contenuti aggiuntivi e gadget. A rendere il tutto più interessante è però in questo caso il fatto che Amazon propone in esclusiva al medesimo prezzo un bundle contenente anche una bellissima steelbook.

Limited Edition

L’edizione perfetta per tutti coloro che vogliono il massimo da The Dark Pictures Anthology Little Hope, contenente anche il primo capitolo della saga, ossia Man of Medan, una mappa del gioco in tessuto, due puntine per la mappa e una steelbook esclusiva. Insomma, un’edizione decisamente allettante, venduta a un prezzo parecchio conveniente.

