The Last of Us 2 a meno di 20 euro per il Black Friday 2021!

Tra i titoli più apprezzati di PlayStation 4 è impossibile non annoverare anche The Last of Us 2, riuscito titolo di Naughty Dog che riesce a bilanciare una narrativa sublime con un gameplay di livello. Un vero e proprio capolavoro, che grazie al Black Friday 2021 potete portarvi a casa a soli 19,97 euro con uno sconto del 43%!

Un’offerta particolarmente irrinunciabile, visto che, come riporta la nostra recensione: “The Last of Us Parte 2 è una delle produzioni più incredibili che il videogioco abbia mai visto. Non è un’esagerazione: l’attesa spasmodica del pubblico sarà ripagata da un gioco da un’intensità inedita, unite ad un gameplay vario e studiato per migliorare l’esperienza originale, senza perdere di vista le colonne portanti che hanno da sempre caratterizzato il franchise”. Insomma The Last of Us 2 a soli 19,97 euro non potete proprio perdervelo.

