The Last of Us 2: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Così come il primo The Last of Us si è rivelato essere un canto del cigno esemplare di PS3, portando l’allora ammiraglia di casa Sony a raggiungere livelli qualitativi fino a poco prima difficilmente anche solo lambiti, così anche questo The Last of Us 2 si candida seriamente a diventare una delle esperienze più iconiche dell’attuale generazione di console. Impossibile, del resto, rimanere indifferenti di fronte all’epopea imbastita da Naughty Dog e ad una storia che non aspetta altro che essere raccontata. The Last of Us 2 arriverà ovviamente in esclusiva su PS4, il prossimo 19 giugno dopo una lunghissima attesa: nonostante manchi quindi solo poco meno di un mese all’uscita ufficiale del titolo sono ancora disponibili numerose ed interessanti offerte per il preordine a buon prezzo di questo capolavoro annunciato.

Nonostante The Last of Us 2 faccia di una narrazione di livello un punto di forza, come è facilmente presagibile anche dal trailer qui sopra, il titolo di Naughty Dog sembra avere più di qualche asso nella manica anche per quanto riguarda il vero fulcro di ogni videogioco, ossia il gameplay. Un’opera del genere, ossia una delle più attese degli ultimi anni, non poteva che avere anche diverse edizioni speciali, la più intrigante delle quali è purtroppo ora come ora disponibile su eBay a prezzi ben superiori a quelli di listino.

Standard Edition

L’edizione standard di The Last of Us 2, contenente solamente il gioco base. Sebbene non abbia i contenuti delle altre versioni è comunque indubbio come si tratti dell’edizione molto probabilmente più gettonata da parte dei videogiocatori, essendo la più economica e permettendo di giocare ovviamente all’intero gioco. Amazon ne ha una variante in esclusiva, che abbina alla Standard Edition una bellissima steelbook.

Special Edition

L’edizione speciale di The Last of Us 2 contiene, oltre ovviamente al gioco base, anche una steelbook, un piccolo ma interessante artbook da 48 pagine e un piccolo bundle di contenuti digitali, composto da un tema dinamico e da un set di 6 differenti avatar per PS4. Una serie di bonus decisamente interessanti, che rendono questa Special Edition un’opzione decisamente appetibile per numerosi giocatori, visto anche un prezzo di vendita di poco più elevato rispetto alla Standard Edition.

Collector’s Edition

Il nec plus ultra per gli amanti della saga di Naughty Dog, la Collector’s Edition contiene oltre ai contenuti precedentemente elencati nella Special Edition anche un artbook digitale, una statua di Ellie, il braccialetto di Ellie, delle stampe e degli adesivi, delle spille e, infine, anche la colonna sonora in digitale.

