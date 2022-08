In arrivo tra poco meno di un mese, ovvero il prossimo 2 settembre, The Last of Us: Parte 1 si prospetta già come una delle più interessanti uscite della fine di questo 2022 pur trattandosi, come saprete, del remake di un titolo non solo ancora giocabilissimo, ma a sua volta già rimasterizzato agli albori di PlayStation 4 e, dunque, ancora reperibilissimo.

Eppure Naughty Dog sembra voler fare le cose per bene, migliorando quello che è già un ottimo titolo, non solo dal punto di vista grafico, ma anche in termini di di fluidità e gameplay, avvicinando l’originale The Last of Us all’esperienza del secondo capitolo.

Dunque, se siete tra quanti non vedono l’ora di rigiocare al capolavoro Naughty Dog rivisto, ammodernato e corretto in versione PlayStation 5, sarete felici di sapere che il gioco è acquistabile in preorder su eBay ad un prezzo davvero bassissimo, di certo il migliore attualmente disponibile dentro e fuori la rete!

Sul portale, infatti, The Last of Us: Parte 1 è in sconto a soli 59,99€, contro gli 80 euro del prezzo originale, e dunque con un risparmio di circa 20 euro che, su di un gioco non ancora pubblicato, sono davvero moltissimi, specie se si parla di esclusive console.

Anche a confronto con altri portali, quella di eBay è certamente la proposta più a buon mercato e, per questo, vi suggeriamo caldamente di cogliere questa occasione di acquisto, così da ricevere il gioco non solo al day one, ma anche e soprattutto ad un prezzo molto competitivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d’acquisto del prodotto, ricordandovi che si tratta di un’esclusiva PS5, e che il gioco non uscirà anche su PS4. Detto questo, vi invitiamo comunque ad affrettarvi, visto che non abbiamo idea né della quantità di scorte disponibili, né dell’eventuale durata della promo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!