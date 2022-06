I possessori di PS5 possono decisamente gioire: è infatti stato annunciato nei giorni scorsi che The Last of Us tornerà in una versione migliorata il prossimo 2 settembre. Un’ottima occasione per provare per la prima volta o rigiocare il capolavoro di Naughty Dog, come sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

The Last of Us Remake sbarca su PS5 in una versione migliorata e perfezionata dell’acclamato capolavoro uscito originariamente su PS3. All’interno del titolo è presente poi non solo il gioco completo, ma anche il capitolo prequel che prende il nome di Left Behind e ripercorre degli eventi chiave nella vita di Ellie e della sua amica Riley. Di seguito i principali miglioramenti apportati da The Last of Us Remake:

Grafica migliorata : l’esperienza di gioco originale sarà arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati;

: l’esperienza di gioco originale sarà arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati; Caricamenti veloci: oltre ai caricamenti iniziali quasi istantanei, il gioco disporrà anche di caricamenti di passaggio impercettibili. Il tutto grazie all’SSD di PS5;

oltre ai caricamenti iniziali quasi istantanei, il gioco disporrà anche di caricamenti di passaggio impercettibili. Il tutto grazie all’SSD di PS5; Feedback aptico: grazie alle potenzialità del DualSense ogni singola arma restituirà un feedback differente, con anche gli scenari che trasmetteranno sensazioni tattili al giocatore;

grazie alle potenzialità del DualSense ogni singola arma restituirà un feedback differente, con anche gli scenari che trasmetteranno sensazioni tattili al giocatore; Grilletti adattivi : la resistenza dinamica dei grilletti del DualSense migliorerà ulteriormente il feedback di tutte le armi, con una differente resa per ognuna di esse;

: la resistenza dinamica dei grilletti del DualSense migliorerà ulteriormente il feedback di tutte le armi, con una differente resa per ognuna di esse; Audio 3D: audio rivisitato per sfruttare la potenza di PS5 e dare il massimo al giocatore anche sul piano sonoro.

Una lunga serie di migliorie, insomma, che rendono la possibilità di prenotare una copia di The Last of Us Remake al miglior prezzo sul mercato un qualcosa di decisamente da non perdere.

