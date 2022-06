Aggiornamento 6 giugno 2022: manca sempre meno al lancio dell’attesissimo The Quarry!

Dopo averci deliziato con i vari episodi della The Dark Pictures Anthology, i talentuosi ragazzi di Supermassive hanno deciso di tornare su ambientazioni più simili a quelle della loro grande hit Until Dawn con The Quarry. Il titolo, che uscirà il prossimo 10 giugno su PC, Xbox e ovviamente PlayStation, sembra infatti ricordare da molto vicino la una volta esclusiva Sony e il che è sicuramente per molti un bene. Potete ingannare l’attesa che ancora ci separa da The Quarry prenotandolo fin da ora al miglior prezzo sul mercato.

The Quarry promette di essere un’esperienza cinematografica in cui potremo giocare, con fino a 7 amici online o in locale, nei panni di nove tutor di un campo estivo, coinvolti loro malgrado in una notte di terrore. Una storia che si svilupperà attraverso scelte e decisioni, con i giocatori che saranno quindi gli artefici del destino dei poveri sfortunati ospiti del campo estivo. Un titolo particolarmente intrigante, insomma, che ben val la pena prenotare a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Purtroppo per i collezionisti, a oggi non è ancora stata annunciata nessuna edizione speciale di The Quarry. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare l’articolo nel caso esistessero appena saranno svelate al grande pubblico. Il tutto, ovviamente, come sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

