The Sims 4 Eco Lifestyle: preordinalo su Instant Gaming con il 28% di sconto!

Tra i giochi più famosi di sempre possiamo sicuramente annoverare anche The Sims, celeberrima saga che ci permette di prendere letteralmente il controllo della vita di tutta una serie di personaggi. A rendere il tutto più allettante e corposo sono poi numerosi DLC, che nel corso del tempo arricchiscono sempre più il ventaglio di possibilità e feature del titolo. The Sims 4 Eco Lifestyle, l’ultima attesissima espansione del quarto capitolo della serie in uscita il prossimo 5 giugno, è attualmente disponibile in pre-ordine con ben il 28% di sconto su Instant Gaming: un’occasione assolutamente da non perdere per i patiti della saga!

Come facilmente intuibile dal nome stesso The Sims 4 Eco Lifestyle si concentrerà molto sull’ambiente e sull’anima ecologica dei cittadini, con clima e natura che reagiranno attivamente ai comportamenti degli abitanti. Tale DLC introduce inoltre tutta una serie di oggetti a tema per la costruzione delle case, vedi ad esempio pannelli solari e turbine eoliche, e tutta una serie di attività sempre a sfondo ecologico. Ah, potevano poi mancare i comizi per la promozione degli spazi comuni?

Se siete interessati ad approfittare di questa interessantissima offerta potete quindi prenotare The Sims 4 Eco Lifestyle per Origin con ben il 28% di sconto a solamente 28.98 euro direttamente su Instant Gaming. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il prezzo di Instant Gaming scenderà ulteriormente da qua alla data d’uscita ufficiale del DLC in questione, nessun problema: il celebre portale vi rimborserà infatti la differenza di prezzo. Eco Lifestyle arriverà ufficialmente su The Sims 4 il prossimo 5 giugno 2020. Potete prenotare l’espansione comodamente dal link qui sotto:

