The Sims 4, FIFA 20 e tanti altri titoli EA in sconto fino all’85% su Humble Bundle!

Su Humble Bundle sono attualmente in offerta numerosissimi titoli EA a prezzo scontato, come ad esempio Star Wars Jedi Fallen Order e il sempreverde The Sims 4. Una lunga carrellata di opere interessantissime, acquistabili ora con sconti fino all’85% per altri 9 giorni. Un’ottima occasione, quindi, per recuperare ad un prezzo super una pletora di opere di grandissimo valore.

Tra i titoli attualmente in offerta su Humble Bundle a tema EA possiamo trovare:

Come precedentemente accennato in apertura di notizia sono veramente molti i titoli a tema EA attualmente in offerta su Humble Bundle e tra di essi possiamo trovare anche opere interessantissime come Need For Speed Heat, Mass Effect Trilogy e tutte le varie espansioni disponibili per molti titoli. Se siete interessati a recuperare qualcuno dei titoli attualmente in offerta fino all’85% di sconto sul celebre store il nostro consiglio è quello di fare in fretta: avete infatti ancora poco meno di 10 giorni di tempo. Potete trovare tutte le opere EA attualmente in offerta comodamente qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli EA in offerta su Humble Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

