ThinkPad Day, sconti fino al 18% su tantissimi notebook

La recente promozione di Lenovo potrebbe essere molto interessante per coloro che desiderano acquistare per la prima volta un notebook potente o semplicemente passare a un nuovo modello, qualora il vostro attuale PC inizi a mostrare i segni del tempo. Gli sconti arrivano fino al 18%, mentre le offerte sono valide fino al 20 luglio e sono dedicate esclusivamente ai modelli della serie ThinkPad, che col tempo sono diventati sinonimo di computer aziendale. Questi dispositivi 2 in 1 sono piuttosto robusti ma allo stesso tempo anche sottili e leggeri, e assicurano un elevato livello di produttività in qualsiasi ambiente, grazie ai componenti di ultima generazione, al supporto alle penne digitali e all’eccezionale autonomia.

Sulla pagina dedicata alle offerte potete vedere tutti gli articoli in promozione, ma tra i modelli in promozione vi segnaliamo il ThinkPad T495S, notebook che implementa il processore AMD Ryzen 7 3700U, abbinato a 16 GB di RAM DDR4 con uno lo spazio di archiviazione è di 512 GB (SSD ovviamente). La parte grafica è affidata alla Radeon Vega 10 che, oltre a svolgere la maggior parte dei lavori, permette anche di eseguire numerosi giochi recenti e complessi, nonostante si tratti di una scheda video integrata. Ovviamente dovrete rinunciare alla massima qualità visiva riducendo i dettagli nelle impostazioni del gioco, ma l’esperienza che offre è comunque accettabile.

Lo schermo di ThinkPad T495S è un 14″ con risoluzione FullHD e tecnologia IPS, che garantisce una resa cromatica eccellente. Il notebook, inoltre, implementa una webcam HD a infrarossi con microfono, supporta il Bluetooth 5.0 ed è presente anche il lettore di impronte digitali per sbloccare il dispositivo. Tutto questo al prezzo di 1.469,16€, ovvero un risparmio di circa 280,00€. Consigliamo di sbrigarvi perchè al momento della nostra scrittura ne sono rimasti solo 2 disponibili. In calce suggeriamo comunque altri modelli ugualmente validi che possono essere presi in considerazione da coloro che hanno un budget inferiore. Inoltre, vi ricordiamo che abbiamo a disposizione quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove offriamo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

