Se volete dare un tocco di fantasia agli interni di casa vostra, con prodotti colorati e graziosi, sarete felici di sapere che l’edizione 2022 del Prime Day di Amazon ha coinvolto anche gli originali gadget Thun, oggetti da collezione di ottima qualità, proponendoli in gran parte a metà prezzo.

Le offerte, ancora una volta, saranno riservate solo agli iscritti ad Amazon Prime, che avranno tempo fino alla fine di questa giornata per acquistare questi deliziosi oggetti da collezione per poche decine di euro. Parliamo infatti di prodotti che costerebbero mediamente ben oltre i 10 euro in assenza di offerte fino a superare i 50 euro, come nel caso della formella sagomata con coppia di Leopardo Dalì della linea “We Are Jungle” che, grazie alle offerte Amazon, potrete ora acquistare a soli 26,00€.

Questi oggetti decorativi, come anticipato, sono realizzati con materiali di ottima qualità e con una cura nei dettagli difficile da trovare altrove, il che li rende perfetti per chi vuole decorare le pareti di casa con un tocco di dolcezza. Ogni oggetto della collezione Thun, inoltre, viene creato a mano e ciò aggiunge ulteriore valore al prodotto.

Contrassegnati da stili unici e da una vera passione artigianale, gli oggetti da collezione Thun sono quindi degli ottimi articoli per la casa, posizionabili o appendibili facilmente su qualsiasi parete. Avendo queste peculiarità, i prodotti Thun si riveleranno ottimi anche come idea regalo e riusciranno senza dubbio a rendere felice ogni amante di queste figure in ceramica.

Ciò detto, vi invitiamo ad approfittare delle offerte messe in campo da Amazon per questo Prime Day e di visitare subito la pagina che il portale sta riservando alle offerte Thun, così che possiate approfittare di questi prezzi prima che le offerte o le disponibilità giungano al termine.

