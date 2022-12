Nonostante manchino pochi giorni al Natale, non è ancora troppo tardi per acquistare il dono perfetto da mettere sotto l’albero: su Amazon moltissimi articoli sono ancora disponibili per la consegna entro il 25 dicembre. Tra questi vi è una fantastica selezione di prodotti Thun, che oltre ad arrivare in pochissimo tempo, è anche in offerta fino al 50% in meno!

Nella sezione apposita potrete trovare infatti tantissime decorazioni uniche ed eleganti a un ottimo rapporto qualità/prezzo, con articoli in vendita anche a meno di 15,00€! Con pochi euro potrete quindi sorprendere una persona a voi cara, scegliendo tra teneri orsacchiotti, angioletti, formelle, campanelle e molto altro. Oltre ai soprammobili abbiamo infatti anche oggetti per l’uso quotidiano come orologi, cornici, borracce, tazze, centrotavola e persino portafogli, tutti decorati nell’iconico stile di Thun.

Thun è un’azienda italiana che è nata a Bolzano nel 1950 e negli anni si è specializzata in oggetti da collezione in ceramica e porcellana, creando uno stile riconoscibile che è riuscito a conquistare milioni di persone non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero. Tutti i prodotti sono dunque sinonimo di qualità e riusciranno a fare breccia nel cuore della persona a cui sceglierete di regalarli, impreziosendone la casa con un oggetto di design a dir poco adorabile.

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a prendere in considerazione l'iscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna rapida, ma soprattutto gratuita di tutti gli ordini! Solo se avrete l'abbonamento riuscirete infatti a ricevere i vostri acquisti prima di Natale

Ciò detto, vi invitiamo a rivolgervi alla pagina dedicata per scoprirli tutti. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero durare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte

