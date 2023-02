Siete tifosi del Napoli e volete sfoggiare il vostro orgoglio per la squadra sfoggiando abiti dedicati? In tal caso vi suggeriamo di dare uno sguardo alla sezione di Amazon dedicata, dato che tantissimi articoli sono scontati fino al 50%!

Che voi siate alla ricerca di magliette, felpe, tute o pantaloncini, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e ovviamente brandizzato Napoli. Gli articoli disponibili sono per uomo, donna e bambino, quindi ogni membro della famiglia potrà dimostrare la sua tifoseria allo stadio o per strada, indossando i colori della squadra e l’inconfondibile logo.

Per esempio, tra le magliette più belle in sconto vi è quella speciale della stagione 21/22 dedicata a Maradona, ora venduta a soli 75,00€ invece di 150,00€. Disponibile in taglie che vanno dalla S alle 3XL, raffigura in primo piano l’idolo del Napoli all’interno di un motivo a spirale, oltre a riportare ovviamente il logo della squadra.

Tra le offerte vi è anche il maglione di Natale della stagione 22/23, disponibile ad appena 34,50€ anziché 69,00€. Perfetto da indossare non solo il 25 dicembre, ma durante tutto il periodo invernale, è il capo caldo ideale per tutti i tifosi del Napoli: presenta un ricamo bianco con il logo della squadra al centro, insieme a delle adorabili renne e dei fiocchi di neve, il tutto su una base azzurra.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in promozione sulla sezione Amazon dedicata all’abbigliamento del Napoli, quindi vi invitiamo a scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

