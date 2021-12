Tile Mate: non perderai mai più le chiavi! Coppia di trova oggetti smart a meno di 37€!

I dispositivi di tracking come i Tile Mate sono molto utili per non perdere gli oggetti e costano relativamente poco. Tuttavia, se necessitate di più dispositivi la spesa potrebbe iniziare a farsi importante, ma vi informiamo che Amazon ha appena abbassato il prezzo della confezione contenente 2 Tile Mate, che sono probabilmente i dispositivi di tracking più affidabili ed economici disponibili sul mercato.

Il set di 2 Tile Mate viene ora proposto con uno sconto del 24% ed è la prima volta che Amazon sconta la confezione composta da 2 di questi ottimi dispositivi di tracking, la cui utilità non può essere messa in discussione. Grazie alla tecnologia bluetooth, infatti, con questi dispositivi trovare ciò che avete perso sarà un gioco da ragazzi, dal momento che il Tile Mate vi permetterà di scaricare l’applicazione sul vostro smartphone o tablet e indicarvi esattamente dove si trova l’oggetto che state cercando. La precisione di rilevamento non gode solo di un’ottima precisione, ma anche di una portata piuttosto lunga, visto che avrete la possibilità di trovare facilmente l’oggetto smarrito entro un raggio di 60 metri.

Il Tile Mate potrà essere usato anche per trovare lo smartphone. Per fare ciò, vi basterà premere due volte il pulsante del dispositivo per far suonare il telefono e quest’ultimo suonerà anche se si trova in modalità silenziosa. Lo stesso si può fare invertendo le due cose, ossia potrete far suonare il Tile Mate attraverso lo smartphone per aiutarvi a trovare l’oggetto perso, e qualora questo si trovasse nel raggio del bluetooth potrete chiedere aiuto anche al vostro smart home, visto che questo gadget è compatibile sia con Alexa che Google Home.

Un dispositivo dunque davvero utile e lo sarà anche nel caso qualcuno trovasse l’oggetto al posto vostro, dato che a venire in aiuto ci pensa anche la rete Tile, a patto che abbiate aggiunto le informazioni di contatto. In tal caso, infatti, scansionando il codice QR del Tile smarrito, la persona potrà contattarvi.

