Timberland: sconti fino al 50% su calzature e abbigliamento

Vi segnaliamo che il noto marchio di abbigliamento Timberland ha appena dato il via ad una serie di sconti che vi permetteranno di acquistare calzature e abbigliamento con sconti fino al 50%! Si tratta di un’iniziativa davvero ottima, che coinvolge prodotti sia per uomini che per donne, con numerose soluzioni di alta qualità anche per i più piccoli. Come capirete, si tratta di un’occasione davvero irrinunciabile per effettuare gli ultimi acquisti prima di partire per le vacanze estive, specie considerando che parliamo non solo di un brand molto apprezzato, ma anche di un campionario di prodotti davvero molto vasto e dallo stile unico.

Come è facile immaginare, i protagonisti di questa nuova promozione sono scarpe, stivali, pantaloni e t-shirt e, fattore forse ancor più interessante, è che tutti gli articoli presenti in catalogo godono di uno strepitoso sconto del 50%, dandovi così la certezza di poter acquistare a metà prezzo l’abbigliamento che più si adatta al vostro stile.

Detto ciò, dato che ci troviamo ormai nel pieno dell’estate, riteniamo possa interessarvi il modello Oxford Cross Mark, con soletta leggera e l’esclusivo sistema a ritorno di energia di Timberland, che vi garantirà un ottimo comfort ad ogni passo. Eleganti e con una suola in gomma di supporto, potranno essere vostre a 70,00€ anziché 140,00€. Se invece cercate una soluzione più economica senza sacrificare la tipica qualità del brand, suggeriamo di prendere in considerazione il modello Oxford Amherst Knit, che godono ugualmente di una suola in gomma di supporto e di una flessibilità che permetterà ai vostri piedi di godere del massimo comfort.

Ovviamente, i prodotti sono tanti, motivo per cui il nostro miglior consiglio, in questo caso, non può che essere quello di invitarvi a visitare la pagina ufficiale.

La nostra selezione prodotti

