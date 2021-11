Timberland, tutte le offerte del Black Friday con sconti fino al 50%!

Black Friday significa tanti sconti e prezzi vantaggiosi su qualsiasi tipologia di prodotti, tra cui tutto ciò che riguarda il settore dell’abbigliamento e delle calzature, per adulti e giovani. Proprio per questo oggi vi segnaliamo alcuni articoli interessanti che potete portare a casa a un prezzo molto conveniente, direttamente dal fantastico store di Timberland, con promo che toccano il 40% e il 50% di sconto!

Lo store vi vizia in tutto e per tutto non solo offrendovi capi in offerta fino al 25 di questo mese ma preparandosi a un’ulteriore ribasso a anche dall’inizio ufficiale del Black Friday, a partire da venerdì 26 fino a domenica 28! Insomma, Timberland vi da tutti motivi validi per dedicarvi allo shopping sconsiderato su articoli da uomo, donna e bambino!

Prima di entrare nel dettaglio delle proposte più convenienti e stilose di tutto lo store, parliamo di date e codici sconto che dovete tenere a mente per risparmiare il più possibile durante questo Black Friday: per uno sconto da capogiro, già a partire da oggi fino a questo giovedì, dovrete usare il promo code BWEXTRA una volta aggiunti tutti gli articoli in carrello, così oltre ai ribassi già attuati sullo store potrete aggiungere un ulteriore 5% !

Per il fine settimana di fuoco, aspettatevi offerte che toccano addirittura il 50% di sconto e, solo per il 26 novembre, potrete usufruire del codice BLACKEXTRA, in modo tale da garantirvi un altro 10% in meno, ma non è assolutamente finita qui! Il periodo di risparmio vi segue fino al 29, data in cui gli stivali Timberland riceveranno un ribasso altissimo, anche fino al 50%, a cui potrete aggiungere il promo code CYBERBOOTS per un 5% extra. Al momento però, tra i tantissimi capi da acquistare, vi consigliamo: la classica Felpa da Uomo Re-Comfort EK a soli 66€ nelle colorazioni senape, turchese, verde e nero, gli stivali impermeabili da donna nella tipica colorazione gialla a 133,00€ contro i soliti 190,00€ e i fantastici Joggers Cargo da Uomo in mimetico a 60,00€ , con un ribasso del 40%!

Concludendo questo articolo, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo a tutta la nostra selezione di capi interessanti, qui in fondo, ma vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per ricevere ogni giorno quelle che sono le migliori offerte relative a: offerte generiche, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

