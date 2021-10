Tiny Tina’s Wonderlands: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 25 marzo potremo finalmente tornare all’interno del folle immaginario di Borderlands grazie a Tiny Tina’s Wonderlands, intrigantissimo spin-off fantasy della celeberrima saga looter shooter. Un appuntamento attesissimo, con il titolo di 2K e Gearbox che può fin da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Tiny Tina’s Wonderlands del resto pare avere tutte le carte in regola per rivelarsi un gran successo. Come racconta anche la nostra anteprima, infatti: “Tiny Tina’s Wonderlands pare quindi essere un gioco promettente, capace di prendere l’esplosività tipica della saga di Borderlands declinandola in una formula se possibile ancor più folle.”.

Tiny Tina’s Wonderlands sarà disponibile ovviamente in diverse versioni, come si addice a un titolo di tale portata.

Standard Edition – Next Level Edition

Oltre che nella classica standard edition contenente il pacchetto Corazza dorata degli eroi, anche nella Edizione Next Level, che in aggiunta alla standard edition include anche l’ottimizzazione alle versioni PS5 e Xbox Series X e il pacchetto di contenuti aggiuntivi Signore dei draghi. Il tutto al medesimo prezzo della edizione base. Non male, no?

Chaotic Great Edition

L’edizione perfetta per chi vuole celebrare alla meglio l’ultima fatica di Gearbox. La Chaotic Great Edition di Tiny Tina’s Wonderlands contiene infatti al suo interno anche il Season Pass del gioco, per assicurarsi fin da subito ogni DLC del gioco.

