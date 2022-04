Se anche voi avete un gatto in casa non potete fare a meno di un tiragraffi. I vostri amici a quattro zampe hanno bisogno di graffiare per puro istinto. Ma limare le unghie non è per loro soltanto un bisogno primordiale, è anche un’attività di svago, per marcare il territorio o per concedersi un po’ di sano divertimento.

Il tiragraffi è uno degli accessori più importanti da avere in casa per il vostro gatto. Tuttavia, scegliere quello giusto può essere impegnativo. Esistono numerosi modelli che variano per tipologie, dimensioni, materiali e, perché no, design.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze, nonché a quelle del vostro gatto, abbiamo stilato questa guida ai migliori tiragraffi in circolazione. Abbiamo diviso la nostra selezione per tipologie di tiragraffi, inserendovi i migliori modelli per qualità-prezzo disponibili sul mercato.

Migliori tiragraffi per gatti

Croci Tiragraffi in cartone per gatti – Fish | Miglior Tiragraffi in cartone

Economico ma solido, il tiragraffi in cartone Croci si distingue per la simpatica immagine a forma di pesciolino impressa sul bordo. Pur non offrendo i vantaggi di un tiragraffi a lettino, il graffiatoio Croci è ideale sia per farsi le unghie, che per giocare o sonnecchiare, il tutto preservando il principale vantaggio di un modello in cartone: misura 44 cm e pesa solo 220 grammi, dunque si sposta facilmente e può essere posizionato praticamente in ogni angolo della casa. Dal momento che costa meno di 10 euro inoltre, il rapporto qualità-prezzo è imbattibile.

Vedi su Amazon

Tappetino Tiragraffi riijk Fell in Love | Miglior Tiragraffi a tappeto

Il Tappetino Tiragraffi riijk Fell in Love spicca per la forma compatta e ricercata. Le dimensioni sono ridotte, ma sufficienti per permettere al gatto di farsi le unghie in tutta comodità, giocare e godersi un meritato sonnellino. Ha una pallina a campanella integrata inserita all’interno del canale del cuscinetto anteriore, che il vostro micio potrà divertirsi a far rotolare e suonare quando non ha voglia di affilarsi le unghie. La base è inoltre antiscivolo, lasciando cosi al gatto la massima libertà di gioco e movimento. La struttura a corteccia, particolarmente amata dal mondo felino, è realizzata in fibra di legno naturale, facendo del tiragraffi riijk Fell in Love una scelta allo stesso tempo pratica ed ecologica.

Vedi su Amazon

Trixie Tiragraffi Parla | Miglior Tiragraffi a colonna

Il marchio Trixie è da sempre sinonimo di garanzia e affidabilità per i prodotti dedicati ai vostri animali domestici. Il tiragraffi Parla non smentisce la buona fama del produttore. Con questo sobrio tiragraffi a colonna composto in juta, peluche e poliestere, Trixie vi offre una scelta minimalista ma efficace. La base del tiragraffi Parla è ampia e solida, e presenta un rivestimento in morbido tessuto peluche ideale per il riposo. La colonna, al contrario, è rigida e rivestita di juta, un materiale naturale perfetto per affilare le unghie, che non creerà troppo sporco in giro per casa. Se vorrà, il micio potrà persino arrampicarsi o appendersi alla colonna. Infine, e sempre in linea con i prodotti Trixie, il prezzo è molto vantaggioso, soprattutto se considerate che si tratta di un tiragraffi misto, composto in materiali sia sintetici che naturali.

Vedi su Amazon

Tiragraffi ad albero AQPET | Miglior Tiragraffi ad albero

Se avete più di un gatto in casa o volete fare al vostro micio il regalo della sua vita, dovete assolutamente dare un’occhiata al tiragraffi ad albero AQPET. Non si tratta di un semplice tiragraffi, ma di un vero e proprio parco divertimenti felino provvisto di cunicoli, scalette, graffiatoi e zone relax. L’AQPET offre ben sei colonne tiragraffi, due cucce, tre lettini e due scalette. Ciascuna delle parti di questo mastodontico tiragraffi (170 cm di altezza) è perfettamente collegata. I mici più pigri possono alloggiare nell’ampia cuccia al primo piano, mentre quelli più vivaci potranno divertirsi ad arrampicarsi da un piano all’altro del graffiatoio in tutta sicurezza. Oltre tutto, se pensate alle numerose funzionalità dell’AQPET, alla solidità della sua struttura e alla puntigliosa combinazione dei materiali, il prezzo è estremamente vantaggioso. I mobili che avete in casa rimarranno al sicuro e il vostro micio avrà il parco giochi dei suoi sogni.

Vedi su eBay

Come scegliere il tiragraffi

Il vostro gatto potrebbe avere numerose ragioni per ricorrere al tiragraffi. Potrebbe servirsene semplicemente per affilare un po’ le unghie, fare stretching, sfogarsi o schiacciare un pisolino. In giro per il web troverete un’ampia gamma di tiragraffi, che sono stati pensati per venire incontro a esigenze diverse e che, di conseguenza, presentano prezzi diversi. Ecco perché, prima di acquistarne uno, vi conviene chiedervi esattamente quali esatte funzioni dovrebbe assolvere.

In generale, i principali tiragraffi differiscono per dimensioni, forma, tipo di materiale e design. In questa breve rassegna vi forniremo chiarimenti su ognuna delle principali caratteristiche di un buon tiragraffi, così da aiutarvi a scegliere quello giusto per il vostro amico a quattro zampe.

Dimensioni

Le dimensioni di un tiragraffi non riguardano un parametro solamente quantitativo, ma riflettono soprattutto i criteri di qualità del prodotto. I tiragraffi di piccole dimensioni hanno di solito una struttura molto semplice, a forma di colonna oppure di tappetino. Sono particolarmente indicati per i gatti più mansueti, che non chiedono altro dalla vita che una decente manicure e un po’ di divertimento extra. I tiragraffi di piccole dimensioni sono solitamente sobri e occupano poco spazio. Non ingombrano, possono essere spostati all’occorrenza e si puliscono velocemente. Essendo semplici e accessibili, sono una buona opzione anche per i gatti piccoli o anziani.

I tiragraffi di grandi dimensioni hanno una struttura più complessa e possono trasformarsi in veri e propri parchi gioco provvisti di scalette, cunicoli, colonne, amache e cucce. La spesa sarà sicuramente più impegnativa, ma i vantaggi sono considerevoli. In generale, un tiragraffi di grandi dimensioni è più robusto e, per la gioia del vostro micio, i suoi materiali emetteranno un rumore più piacevole durante lo sfregamento. Il vostro gatto potrà sfruttare i tiragraffi di grandi dimensioni per tenersi in forma, arrampicandosi sulle varie componenti della struttura e sollecitando così un numero maggiore di muscoli. Un altro fattore aggiunto è che i tiragraffi di grandi dimensioni tendono a essere composti di materiali e forme estremamente versatili, che faranno dimenticare al vostro gatto cosa sia la noia.

Forma

Una delle domande ricorrenti quando si acquista un tiragraffi è: che forma dovrebbe avere esattamente? Non esiste una risposta a senso unico e, ancora una volta, dipende da cosa intendente farne. Il web abbonda di tiragraffi dalle forme più disparate. Ne troverete di mobili, a tappeto, a colonna oppure ad albero.

Il tiragraffi mobile rappresenta la variante spesso più sottovalutata del mercato. Nonostante siano estremamente semplici e non offrano nulla di sofisticato, rimangono un’opzione di base estremamente vantaggiosa. Rispetto alle altre tipologie, i tiragraffi mobili non conoscono limiti di spazio. Potrete portarli sempre con voi, sia negli spostamenti stanza per stanza che fuori casa. Si adattano a ogni tipo di contesto e si trasportano facilmente. Se amate portare il vostro gatto sempre con voi, il tiragraffi mobile è un must have di cui non potrete fare assolutamente a meno.

Il tappeto è l’entry level della categoria dei tiragraffi fissi. È ottimo per la cura delle unghie ed è stato progettato per richiamare uno dei bersagli preferiti dei felini domestici: i tappeti della vostra casa. Il tessuto di un tiragraffi a tappeto dovrebbe di norma essere misto. Parti levigate per favorire il relax del micio, parti ruvide per offrirgli la giusta superficie per affilare le unghie. Sono estremamente pratici per giocare e riposare e riescono a offrire entrambe le funzioni occupando una superficie piuttosto ristretta. Se preferite, ci sono anche dei modelli a lettino, che grazie alla leggera inclinazione del piano del graffiatoio risulteranno più ergonomici e permetteranno al vostro gatto di mettere a punto un repertorio di graffiatura maggiormente ampio e variegato. Il tiragraffi a tappeto può anche essere appendibile: in questo caso, funge da compromesso ideale per chi ha uno spazio domestico limitato ma vuole comunque tenere un occhio di riguardo al benessere del proprio gatto. Anche se apparentemente semplici, i graffiatoi appendibili possono essere provvisti di numerosi comfort e optional. Tra questi, uno dei più amati dal mondo felino è sicuramente il tipico gomitolo penzolante, che potrà essere usato come un ottimo diversivo per alternare la limatura delle unghie al divertimento. Ci sono anche modelli che sostituiscono il gomitolo con pupazzi a forma di topo o di pesce, prede notoriamente congeniali a ogni micio che si rispetti.

Il tiragraffi a colonna, anche detto a torre, è estremamente semplice ma altrettanto efficace. La sua struttura spartana consente al gatto di levigarsi le unghie senza correre il rischio di danneggiarle. È la variante più pratica per eccellenza: occupa pochissimo spazio, può essere adattata a qualsiasi tipo di ambiente e, se la base di appoggio è sufficientemente robusta, permetterà al vostro gatto di arrampicarvisi senza alcun rischio di finire zampe all’aria. Alcuni modelli più ricercati offrono anche delle nicchie in cui il micio può infilarsi per riposare o sorvegliare l’ambiente circostante.

Il tiragraffi ad albero rappresenta la forma più versatile e al tempo stesso naturale in circolazione. Come indica il nome, si tratta di un graffiatoio a forma di albero. Il suo principale vantaggio è che darà al vostro gatto la sensazione di essere all’aria aperta: se avete un felino particolarmente vivace, potrà divertirsi a saltare da una piattaforma all’altra e appendersi ai diversi ripiani proprio come sui rami di un albero, oppure fermarsi a ronfare in una delle sue nicchie. È l’opzione privilegiata per chi possiede più gatti. La struttura articolata di questi prodotti è un ottimo rifugio per gatti di ogni temperamento e età: grazie all’elevato numero di scivoli e scalette di questi modelli infatti, i lettini e le piattaforme sono solitamente facili da raggiungere. Se scegliete di acquistare un tiragraffi ad albero, assicuratevi prima che i lettini siano rimovibili, in modo che potrete lavarli senza problemi.

Materiali

Il tipo di materiale è una caratteristica cruciale nella scelta del vostro prossimo tiragraffi. Per quanto il graffiatoio debba essere accogliente, divertente da usare o pratico, è la fattura del materiale che determinerà il successo o l’insuccesso del vostro acquisto.

La maggior parte dei tiragraffi più convenienti è fatta di cartone. Non è un materiale particolarmente nobile, ma risolverà il principale problema di chi non possiede un giardino: tenere lontano l’amico a quattro zampe dai mobili di casa o dal resto dell’arredamento. Sono facili sia da posizionare che da riciclare, oltre tutto sono una scelta green. Non fatevi ingannare dalla fascia di prezzo o dall’umiltà del materiale, alcuni tiragraffi in cartone sono realizzati con la massima cura e pensati per venire incontro a tutte le esigenze di base del vostro gatto.

I tiragraffi sintetici sono un’opzione abbastanza economica, ma da non trascurare. Se ci pensate, i gatti domestici adorano prendere di mira tessuti come quelli di tende e divani. Pertanto, se il cartone non vi intriga ma avete comunque un budget limitato, il sintetico è un’ottima alternativa.

I materiali naturali sono vantaggiosi per diversi motivi: anche se più costosi, sono ecologici ed estremamente resistenti. Oltre tutto, offrono la massima versatilità, alternando superfici lisce e piacevoli per sonnecchiare ad altre più lavorate e utili per l’attività motoria. Un buon tiragraffi realizzato con materiali naturali durerà per molti anni e terrà la vostra casa sempre pulita.

Design

Anche l’occhio vuole la sua parte, e questo non vale solo per i gusti del vostro gatto. Esistono tiragraffi dal design molto ricercato, che saranno particolarmente graditi sia ai vostri mici che all’ambiente della vostra casa.

Alcuni graffiatoi sono particolarmente eleganti e fungeranno da ulteriore elemento di abbellimento per l’arredo. Avere un gatto che gironzola per casa è ormai piuttosto comune e per questo i produttori si sono impegnati a realizzare modelli che vadano incontro a ogni genere di necessità: alcuni tiragraffi sono estremamente sobri, altri notevolmente sofisticati, altri ancora puntano sulla forza del compromesso.

Troverete modelli che si mimetizzano alla perfezione con l’ambiente circostante, altri più fantasiosi che spiccano per originalità e vivacità. I tiragraffi a tappeto più appariscenti, ad esempio, possono essere a forma di simpatici roditori o di pesci particolarmente corpulenti. Quelli a colonna possono richiamare l’aspetto di un cactus, mentre quelli ad albero possono apparire come vere e proprie foreste naturali.

Se invece preferite la discrezione, ci sono modelli neutri ma altrettanto funzionali, che accentuano la pulizia delle linee senza per questo ridurre l’appeal del vostro micio.