Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Qualche settimana fa vi avevamo dato in esclusiva italiana la notizia dell’annuncio di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, la riproposizione in chiave moderna e con una grafica al passo coi tempi degli attesissimi titoli usciti originariamente decine di anni fa. Una riedizione attesissima da moltissimi fan, che il prossimo 4 settembre 2020 potranno finalmente riprendere mano al loro skateboard virtuale e cimentarsi in qualche particolare acrobazia. Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio ufficiale del titolo è però fortunatamente già possibile prenotarlo, in modo tale da potersi assicurare il gioco fin dal cosiddetto day one ad un prezzo magari anche particolarmente conveniente.

Nonostante si tratti della riproposizione in una veste grafica moderna di alcuni classici del passato Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è un titolo attesissimo da miriadi di fan e, proprio per questo motivo, Activision ha ben pensato di proporre insieme alla Standard Edition del titolo anche una Collector’s Edition contenente nientepopodimeno che una tavola da skateboard a grandezza reale. Purtroppo tale edizione, come spesso accade, è ora esaurita praticamente ovunque e si trova solamente su eBay a prezzi superiori a quelli di listino.

Standard Edition

L’edizione standard del titolo, ossia quella perfetta per la stragrande maggioranza dei giocatori. Sebbene la Standard Edition di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sia sprovvista di tutti quei bonus aggiuntivi delle versioni più costose, infatti, si tratta comunque della scelta migliore per tutti coloro che vogliono semplicemente giocare con l’attesissimo titolo.

Collector’s Edition

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 non poteva certamente esimersi dall’avere anche una propria Collector’s Edition dedicata e all’interno di tale edizione, oltre al gioco base, possiamo trovare dei contenuti di tutto rispetto. Piatto forte di tale versione è infatti la tavola da skateboard Birdhouse a grandezza naturale in edizione limitata, a cui si aggiungono tutti i contenuti digitali della Digital Deluxe Edition. Se siete dei fan di Tony Hawk e dei titoli a lui dedicati non potete assolutamente farvi scappare questa edizione.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!