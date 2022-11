Non contento di aver già rilasciato buone offerte che anticipano il Black Friday, Mediaworld pubblica una nuova ondata di sconti in occasione del Singles Day, una ricorrenza dedicata a chi si sente fiero di essere single. Le proposte riguardano prodotti a cui non è stato applicato lo sconto nella precedente promozione, pertanto avrete modo di trovare nuovi smartphone, smart TV, computer ed elettrodomestici a prezzi stracciati.

Le offerte sono davvero ottime, con risparmi anche più elevati se confrontati con il Vero Black Friday Mediaworld, dal momento che il portale ha azzerato l’IVA, oltre a tenere conto dei classici tagli di prezzo. Un esempio di risparmio è il recente Apple Watch Series 8 con cassa da 41 mm, acquistabile a soli 397€ anziché 509. Tutto bello, se non fosse che queste occasioni saranno valide solo per oggi, pertanto sbrigatevi nel completare i vostri acquisti, recandovi sulla pagina promozionale che vi abbiamo linkato.

Apple Watch Series 8 è un dispositivo presentato insieme a iPhone 14 durante l’evento Far Out tenutosi il 7 settembre. Parliamo di uno smartwatch di alto livello, che ben si sposa con l’ecosistema Apple. Come accade spesso con i prodotti del noto produttore, le maggiori novità non sono visibili ad occhio, poiché si trovano all’interno del dispositivo, ed è ciò che avviene anche con il Watch Series di 8° generazione.

Se non per una diversa disponibilità di colori, infatti, Watch Series 8 è, almeno per quanto concerne il design, uguale al precedente modello, così come i materiali, che rimangono alluminio e acciaio. Come anticipato, le novità importanti si trovano altrove, in particolar modo sui sensori, che ora si concentrano ancora di più sulla salute. Grazie a un sofisticato algoritmo, che analizza la temperatura corporea al polso ogni cinque secondi, le donne potranno monitorare il proprio ciclo mestruale, ricevendo informazioni dettagliate sull’ovulazione, in modo da sapere quando si hanno più probabilità di rimanere incinta.

Apple Watch Series 8 migliora anche il rilevamento degli incidenti, tramite delle modifiche sul giroscopio e sull’accelerometro che, secondo il produttore, è 4 volte più veloce del precedente. È stata aggiunta anche una nuova modalità risparmio, che permette alle già ottime 18 ore di autonomia di arrivare fino a 36 ore. Insomma, uno smartwatch di cui i fan Apple non potranno fare a meno, motivo per cui non lasciatevelo sfuggire a questo prezzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che già da domani non saranno più disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!