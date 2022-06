Se state cercando un dispositivo tech o un elettrodomestico nuovo a un prezzo davvero scontato, vi consigliamo di non lasciarvi scappare le offerte del Red Friday disponibili da Mediaworld. Nella sezione aderente potrete trovare davvero di tutto, da dispositivi tech di ogni genere fino a lavatrici e frigoriferi in ribasso anche fino al 40%! Per facilitare le vostra ricerche, lo store ha creato delle utilissime sottocategorie tra cui Computer, TV, Smartphone e molto altro ancora.

Tra le varie proposte, l’offerta da non perdere assolutamente è quella attiva sull’ Apple MacBook Air da 13” con 256 GB di memoria. Solo per poco, potrete portarlo a casa al costo di 899,00€ invece di 1.159,00€. Dunque, trattandosi di un articolo di top di gamma a un prezzo davvero molto scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che il prezzo salga nuovamente!

Il MacBook Air da 13” è l’ideale se state cercando un PC di ottima qualità che unisca perfettamente portabilità e potenza a un prezzo conveniente. Grazie al chip Apple M1 e alla sua GPU, entrambi più veloci e più scattanti rispetto alle componenti precedenti, le performance di questo laptop sono più che straordinarie. Inoltre, la presenza di CPU 8‑core, efficiency core e performance core vi garantisce un ritmo senza precedenti, pur riuscendo a consumare un decimo dell’energia. Ed è sempre grazie alla CPU che questo MacBook Air può supportare al meglio anche il vostro lavoro di editing su foto e video.

Non meno importante, il chip M1 e macOS Monterey lavorano insieme per rendere l’intero sistema più fluido e reattivo rispetto alla generazione precedente, assicurandovi una navigazione super veloce e senza scatti di alcun genere. Il display Retina da 13,3″ è un’ulteriore punto a favore del vostro acquisto: grazie alla risoluzione di 2560×1600 pixel le immagini raggiungono un livello di dettagli ineguagliabile con colori vivaci e nitidi. Riesce addirittura a mostrarvi il 25% in più di tonalità rispetto allo spettro cromatico sRGB.

Ci teniamo a precisare che il MacBook Air da 13″ è l’ideale se siete soliti lavorare al PC senza sosta, poiché il dispositivo regola in automatico il bilanciamento del bianco e la luminosità dello schermo grazie alla tecnologia True Tone. Quest’ultima è pensata per non affaticare mai vostri occhi, indifferentemente dalle condizioni di luce che vi circondano o dall’utilizzo più o meno prolungato che fate del laptop. Al momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 899,00€ invece di 1.159,00€.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Mediaworld dedicata.

