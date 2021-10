Torna il Red Weekend di Mediaworld: tecnologia a sconti folli!

Mentre ci siamo occupati del Solo per Oggi di Mediaworld, il portale ha messo le basi per lanciare il nuovo Red Weekend che, fino al 3 ottobre, vi permetterà di acquistare il meglio della tecnologia a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Tanti sono i prodotti coinvolti, ma stupisce come il portale abbia voluto proporre di nuovo la Samsung HW-Q950T/ZF a soli 779,00€ invece di 1.499,00€. Come saprete, si tratta di una delle migliori soundbar in assoluto, munita di subwoofer e di tantissimi driver integrati, che hanno l’obbiettivo di riprodurre un sound non solo di alta qualità, ma anche spazioso, capace di creare un effetto surround in tutta la stanza.

Il surround non sarà garantito solo dagli altoparlanti laterali e superiori integrati nella soundbar, ma anche dai due driver wireless posteriori, che vi permetteranno di ottenere un sistema a 9.1.4 canali, il che è veramente incredibile se consideriamo il poco spazio che andrà ad occupare la Samsung HW-Q950T/ZF, la quale potrete decidere di installarla a parete o posizionarla sul mobile davanti al televisore.

Come detto, si tratta di una soluzione completa, munita di subwoofer (anch’esso wireless) e di tutte le tecnologie che permetteranno alla soundbar di riprodurre i tipici effetti cinematografici, oltre ovviamente ad un parlato chiaro, in grado di farvi comprendere ogni parola anche durante le scene più movimentate. Questo grazie all’ottimo equilibrio di frequenze che sono riusciti a trovare gli ingegneri Samsung, un equilibrio che vi permetterà di usare la Samsung HW-Q950T/ZF anche per godervi la vostra musica preferita. Una soundbar favolosa, proposta da Mediaworld ad un prezzo decisamente inferiore rispetto agli altri e-commerce, valido però solo fino al 3 ottobre.

Ovviamente, sulla pagina dedicata troverete numerosi altri prodotti sui cui risparmiare, così come in calce e sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

