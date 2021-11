Torna il Red Weekend Mediaworld: crollo di prezzi fino al 7 novembre

Nonostante il weekend non sia ancora cominciato, Mediaworld ha deciso di anticipare i tempi annunciando il ritorno di un’iniziativa ben nota, e ricca di promozioni. A partire da oggi, infatti, e fino alla serata di domenica 7 novembre, ritorna sul portale il popolare (ed ormai periodico) Red Weekend di Mediaworld, un’iniziativa che, come sempre, vi offrirà l’occasione per acquistare a prezzo ribassato articoli come smartphone, portatili, videogiochi e tanti altri prodotti in grado di soddisfare ogni palato.

Per farvi comprendere al meglio la portata di questo evento, vi citiamo un prodotto in offerta su tutti, ovvero la popolarissima smart tv OLED 4K LG C15LA nella sua versione da 65″, una diagonale imponente che vi regalerà diverse soddisfazioni. Il prodotto è già in sconto sul portale, e potrà essere vostro a soli 1999,00€, contro i 2499,00€ di listino! Parliamo di una riduzione del prezzo pari a 500€, che vi consentirà di portare a casa l’ultimo ritrovato della tecnologia LG e della serie OLED, risparmiando moltissimo.

Si tratta di un prodotto parecchio versatile, da momento che con la LG C15LA parliamo di una smart TV in grado di raggiungere ottime performance in tutti gli ambiti, dal cinema e le serie tv, arrivando ai videogiochi. Dietro un design pulito, elegante e minimalista, si nasconde infatti un’elettronica di alto livello, al cui vertice troviamo il potentissimo processore Alpha 9 Gen 4 che, dotato di intelligenza artificiale, processa le immagini in tempo reale, riconoscendo la tipologia di contenuto visualizzato a schermo, ed effettuando migliorie e calibrazioni utili a rendere il segnale in uscita più pulito e godibile, aumentando la risoluzione del segnale originale onde avvicinarsi il più possibile allo standard 4K!

Inoltre, come vi abbiamo spesso raccontato su questi lidi, la smart TV LG C15LA è un televisore molto indicato per il gaming, tant’è che, ad oggi, è sostanzialmente l’unica proposta sul mercato in grado di supportare tutte le tecnologie di cui i videogiocatori hanno bisogno, dai migliori formati HDR per godersi al meglio i giochi più cinematografici, ad un input lag ridottissimo che potrà persino essere abbassato ulteriormente attivando la modalità boost dall’apposito pannello denominato Game Optimizer, una sorta di menu all’interno del quale trovare tutte le impostazioni più indicate per un’esperienza reattiva, priva di artefatti visivi e sempre ricca di contrasto grazie alla tecnologia OLED.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccellente che, in ogni caso, rappresenta solamente la punta di diamante dei tantissimi sconti attivi sul portale di Mediaworld in questi giorni, in occasione del Red Weekend. A tal proposito vi chiediamo di dare un’occhiata alla nostra lista prodotti che trovate in basso. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!