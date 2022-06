Vi segnaliamo il ritorno di una graditissima promozione Iliad, grazie alla quale potrete passare a questo efficiente e conveniente gestore ad un prezzo davvero ottimo, e con un costo di attivazione (relativo alla SIM) di appena 9,99€!

Stiamo parlando della promo Flash 100, ormai ben nota ai clienti Iliad, e da qualche tempo archiviata dall’operatore in virtù di altre promozioni. Ora, invece, Flash 100 torna disponibile, ed il perché di tanta attenzione è presto detto, visto che parliamo di un abbonamento che, per soli 7,99€ al mese, vi garantirà minuti e SMS illimitati, e ben 100 GB di connessione dati!

Indubbiamente si tratta di un’offerta davvero ottima, non solo per il prezzo, ma anche e soprattutto per l’affidabilità con cui Iliad si propone ormai sul mercato. Parliamo, infatti, di un’azienda che, ad oggi, ha pienamente rispettato le proprie promesse, senza effettuare mai modifiche ai prezzi del proprio tariffario, ed aumentando anche la qualità della ricezione delle proprie SIM in tutto il paese, e non solo nelle metropoli, come spesso succede.

Inoltre, con Iliad avrete la garanzia di una connessione stabile in 4G o 4G+, oltre che la possibilità di utilizzare minuti e SMS illimitati non solo in Italia, ma anche in Europa, con anche 6 GB di dati in roaming per l’Europa.

Insomma, parliamo di un’offerta davvero imperdibile che, tuttavia, sarà valida solo per 2 settimane a partire da oggi e, per questo, vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere subito il passaggio del vostro numero a Iliad (la portabilità è garantita!), dando un’occhiata alla pagina dell’azienda dedicata alla promozione.

