Torna in forma con eBay, le offerte su attrezzi per il fitness in casa

Dopo avervi proposto in mattinata le migliori offerte della rete, vogliamo portare alla vostra attenzione gli sconti che eBay ha riservato a tutta una serie di attrezzi per poter fare fitness in casa. Un ottimo modo, dunque, per venire incontro alla momentanea chiusura delle palestre, rimanendo in forma anche tra le pareti domestiche. Una promozione, dunque, a dir poco “comoda” vista il periodo, specie considerando che gli sconti proposti arrivano fino al 50%, usufruendo tra l’altro della spedizione gratuita.

Come sapete, gli attrezzi per allenarsi in casa sono numerosi ed eBay è uno dei migliori portali dove poter trovare un’ampia scelta di quest’ultimi, con cyclette e tapis roulant che giocano sempre un ruolo fondamentale, dal momento che sono i principali attrezzi in grado di tenere allenati tutti i muscoli del corpo in un’unica soluzione. A tal proposito, riteniamo sia imperdibile l’offerta dedicata al tapis roulant YM Tap 180 Pro, proposto con ben 400€ di sconto. La cifra da sostenere per portarselo a casa rimane comunque abbastanza alta, visto che parliamo di 899,99€, ma è pur vero che siamo di fronte ad un modello decisamente più avanzato rispetto alla media.

Innanzitutto, con il YM Tap 180 Pro potrete impostare ben 12 programmi di allenamento che vi consentiranno di eseguire esercizi cardio essenziali in grado di farvi perdere peso o aumentare le vostre prestazioni direttamente nel comfort di casa. É inoltre dotato di un sistema di autolubrificazione, altoparlanti integrati, un appoggio per i vostri dispositivi e persino di una ventilazione frontale. Come se ciò non bastasse, la velocità massima raggiungibile è di 22 km/h, probabilmente ben oltre le capacità di una persona poco allenata.

Detto ciò, tra la mole di offerte spicca anche l’abbigliamento sportivo, che non bisogna sottovalutare se si vuole avere la certezza che il proprio corpo riesca ad eseguire i giusti movimenti durante l’allenamento, ma anche durante l’utilizzo quotidiano. A tal proposito, ci preme segnalarvi le scarpe Diadora Robin, ottime per correre sul tapis roulant, ma valide anche per le passeggiate veloci in città. Performance e stile è ciò che contraddistingue questo modello, il quale dispone di una suola in gomma termoplastica ed è realizzato con materiali leggeri appositamente studiati per massimizzare le prestazioni durante la corsa. Il loro design, inoltre, si addice anche per l’uso quotidiano, dandovi la possibilità di sfruttarle in qualsiasi situazione. In sconto del 40%, potete comprarle al costo di soli 29,99€ invece di 49,99€. Rimanendo a tema, come non segnalarvi anche il modello Runfalcon, anch’esso proposto a soli 29,99€ con uno sconto del 43%, capace di assicurare una calzatura confortevole e sicura grazie alla morbida tecnologia di ammortizzazione, nonché alla tomaia traspirante realizzata in materiali misti, per non citare la gabbia sull’arco plantare che garantisce un supporto extra.

Come potete vedere, la scelta è alquanto ricca e non sussiste il rischio di non trovare ciò che vi serve per poter mettere in atto un duro allenamento, ed ecco perché suggeriamo di visitare, come sempre, la pagina ufficiale in modo da valutare tutto l’occorrente di cui avete bisogno. Detto ciò, vi diamo appuntamento ai prossimi articoli della giornata in cui non mancheranno altre offerte interessanti. Mi raccomando, non smettete di seguirci e non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

