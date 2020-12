Tornano i Mega Sconti di fine anno da MediaWorld!

In questi dopo la prima ondata di festività natalizie, oltre alle classiche offerte quotidiane degli store digitali, vogliamo segnalarvi che da Mediaword sono tornati i Mega Sconti con le loro incredibili occasioni che riguarderanno molti articoli presenti sul portale come smartphone, TV, elettrodomestici e tanto altro, con sconti che arrivano a tagliare anche del 50% il prezzo dei prodotti. Questa iniziativa sarà valida fino al 6 gennaio 2021, e sarà perfetta per effettuare le prime compere del nuovo anno, quindi vi consigliamo di non farvela scappare!

Tra i prodotti in offerta vi segnaliamo la presenza degli auricolari Galaxy Buds+ che in questi giorni possono essere acquistati ad appena 101,40€, con uno sconto di quasi 70€ al loro classico prezzo di listino. Questi auricolari dal design compatto ed elegante sono disponibili in più colori accattivanti, e sono caratterizzati da una massima comodità dovuta ai particolari copriauricolari di varie dimensioni, che non creano fastidi nell’esser indossati anche durante le sessioni di allenamento. Galaxy Buds+ sono i primi auricolari wireless dotati di altoparlanti a 2 vie, per un suono di qualità AKG con toni alti ricchi e bassi profondi, oltre ad un sistema adattivo a 3 microfoni che garantisce chiamate dall’audio cristallino ottenendo un’esperienza d’ascolto davvero impareggiabile.

Il suono viene riprodotto in maniera ricca e naturale, e Galaxy Buds+ riesce a render i bassi incredibilmente profondi e chiari i toni alti in maniera eccelsa, per non parlare poi delle chiamate dove i microfoni esterni si focalizzano sulla voce isolandola dai rumori di sottofondo, andando ad isolare perfettamente anche negli ambienti più rumorosi. Galaxy Buds+ sono poi dotati di una batteria che riesce con una sola ricarica, a garantire oltre 11 ore di ascolto ininterrotto, che diventano 22 con la custodia di ricarica, compatibile inoltre anche con qualsiasi caricabatterie wireless Qi.

Le cuffie Galaxy Buds+ sono solo uno dei tantissimi articoli inclusi nelle offerte dei Mega Sconti di MediaWorld, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione, così da poter trovare l’offerta perfetta per voi entro il 6 gennaio 2021. Come ultima cosa prima di lasciarvi ai vostri acquisti natalizi su MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

