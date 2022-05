Oltre alla Amazon Gaming Week, a essere ritornate sono anche le offerte MyProtein, questa volta con sconti fino all’80%, a cui potrete aggiungere un ulteriore 15% tramite il coupon “MYPSCONTI“, valido fino a domenica 8 maggio. Un’occasione di risparmio fantastica e inattesa, visto che il noto portale specializzato in vitamine e integratori aveva già rilasciato non molto tempo fa un’ottima promozione, ma non così vantaggiosa.

Se dovete fare nuova scorta di vitamine, dunque, questo è il momento più favorevole, con la possibilità di risparmiare cifre davvero importanti, come non accadeva ormai da svariati mesi. Potrete acquistare barrette proteiche e ogni genere di snack, a seconda del tipo di vitamine che state cercando, con prezzi che partono da soli 1,60€. MyProtein è leader in Europa per questo genere di alimentazione ed è la scelta migliore per tantissimi sportivi, e non solo, che desiderano mantenersi in forma non solo attraverso il classico allenamento, ma anche tramite una corretta alimentazione, non facendosi mancare nessuna proteina che potrebbe compromettere le proprie prestazioni.

Tra i prodotti più interessanti ci sono anche gli acidi grassi essenziali ad alta concentrazione, che contribuiscono alla normale salute cardiaca, forse la più importante per il benessere fisico, mentale e sociale. Nonostante MyProtein riporti in modo chiaro l’uso consigliato su ogni singolo prodotto, elencandone ingredienti e vantaggi, vale sempre la pena chiedere un parere al proprio medico di fiducia, che saprà suggerirvi la dose esatta per il vostro fabbisogno giornaliero, tenendo in considerazione quelle che sono le vostre abitudini alimentari e le attività che svolgete durante l’arco della giornata.

Ribadiamo che ogni prodotto MyProtein viene realizzato in modo naturale, al fine di offrirvi un’alimentazione sana, corretta e adatta per il vostro organismo, con tantissimi prodotti che potrete assumere dopo la normale alimentazione oppure dopo aver praticato regolarmente la palestra. Insomma, ce n’è per tutte le esigenze e siamo sicuri che troverete qualcosa di adatto a voi nell’ampio catalogo visionabile al seguente indirizzo.

In conclusione, MyProtein offre agli sportivi e non la possibilità di acquistare integratori e vitamine di alta qualità a prezzi stracciati, permettendo al vostro organismo di funzionare bene e di rimanere in forma. Vi ricordiamo che le offerte sono a tempo limitato e quelle messe in campo recentemente dal portale sono tra le più vantaggiose di sempre, motivo per cui non indugiate troppo.

