Tornano le offerte Amazon dedicate ai prodotti Razer!

Dopo avervi proposto le ottime offerte Amazon di stamattina, ci avviamo verso la chiusura di questa giornata tornando a parlare del portale, onde parlarvi di quelle che sono le nuove – ed ottime – offerte che lo store sta dedicando ai prodotti a marchio Razer, da tempo assenti (quanto meno in sconto) dalle pagine di Amazon, ed ora di nuovo in pista per offrirvi alcuni dei migliori mouse e tastiere per il gaming a prezzo scontato!

Invero l’offerta non è vastissima, eppure tra le proposte Amazon e Razer ci sono alcuni articoli che potranno certamente dare una svolta alle vostre postazioni da gioco, complici materiali, design e performance che sono state progettati per i pro player del circuito e-sport, a cui Razer guarda sempre con grandissima attenzione e cura, non mancando di compiere passi avanti nel campo dello sviluppo degli hardware dedicati.

Hardware come l’arcinoto mouse Naga Trinity, da tempo assente dal mondo della scontistica ed ogi di nuovo in offerta ben al di sotto dei suoi originali 109,99€ necessari per l’acquisto, essendo proposto da Amazon ad un più abbordabile prezzo di 84,99€. Sinuoso e personalizzabile, Naga Trinity è un mouse gaming equipaggiato con un ottimo sensore ottico 5G da 16 000 DPI, progettato per offrire il massimo della precisione e della programmazione.

Grazie ai suoi 19 tasti programmabili, infatti, Naga Trinity offre al giocatore un controlo completo dell’azione di gioco, complici i 3 pannelli laterali intercambiabili, le cui diverse configurazioni di pulsanti sono pensate per adattarsi al meglio a varie tipologie di videogiochi, dagli FPS ai MOBA. Ovviamente compatibile con il sistema Powered by Razer Chroma, Naga Trinity si propone anche con l’immancabile sistema di illuminazione RGB che ha reso noto il brand, offrendo all’utente ben 16.8 milioni di opzioni di colore personalizzabili, così che la postazione da gaming sia uniforme nel colore e, soprattutto, nello stile!

Scontato a soli 84,99€, Naga Trinity è comunque solo uno degli articoli del noto brand che Amazon sta scontando senza contare che a questi sconti va anche aggiunto il ritorno di una iniziativa che il portale aveva già diffuso nel corso del periodo di Natale 2020. Acquistando alcuni dei prodotti Razer offerti dal portale, infatti, si può ricevere un codice (verrà spedito via mail da Amazon al momento dell’acquisto), per sottoscrivere Xbox Game Passi su PC con uno sconto del 40%! Basterà semplicemente acquistare uno degli articoli aderenti (la qual cosa è esplicitata nella descrizione prodotto) per avere accesso alla promozione! Per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare anche l’intera proposta di offerte del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

