Tornano le offerte Amazon dedicate ai prodotti Rowenta e Moulinex!

Nonostante vi abbiamo già segnalato una quantità notevole di offerte Amazon nelle ultime ore, il portale continua ancora una volta a sorprenderci, dando vita ad una nuova iniziativa che vede protagonisti numerosi elettrodomestici di due noti brand, Rowenta e Moulinex. Vi attenderanno sconti pazzeschi, con percentuali che possono superare anche il 40%, e coinvolgono ferri da stiro, aspirapolvere e articoli per la cucina.

Come detto, Rowenta e Moulinex sono due brand molto noti e richiesti, le cui soluzioni si collocano tra i migliori prodotti della categoria. Poter dunque acquistare questi ultimi a prezzi quasi dimezzati significa essere di fronte ad occasioni irrinunciabili, come ad esempio quella relativa alla macchina del pane Moulinex OW240E Pain & Delices, un elettrodomestico dal prezzo consigliato di 166,99€ ma che potrà essere vostro a soli 99,99€.

La Moulinex OW240E Pain & Delices vi permetterà di preparare 1 kg di pane in modo semplice e veloce, grazie al cestello capiente e al motore da 650W. È possibile persino preparare il pane senza glutine, poiché questa macchina dispone di 3 programmi dedicati, oltre ai restanti 17 che vi permetteranno di scegliere svariate tipologie di pane, corrispondenti ai propri gusti ed esigenze. Inoltre, questo specifico modello può preparare anche degli ottimi yogurt o torte, e non avrete bisogno di munirvi d’altro, dal momento che la Moulinex OW240E Pain & Delices è provvista già di tutto l’occorrente necessario.

Nella confezione, infatti, troverete un bicchiere graduato, un misurino dosatore, una pentola per yogurt, un cucchiaio, una lama e un gancio, oltre ad un ricettario, che vi tornerà utile per scoprire le potenzialità della macchina, nonché guidarvi passo passo nell’esecuzione di gustose ricette casalinghe. Un elettrodomestico potente, a cui non gli manca un design moderno ed elegante, che gli permette di essere una delle migliori macchine del pane su questa fascia di prezzo.

Ciò detto, senza indugiare oltre, vi lasciamo ai migliori sconti di questa iniziativa, invitandovi a scoprirli personalmente sulla pagina dedicata o nella nostra lista in calce. Infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Qualora invece foste interessati a codici sconto, vi consigliamo di consultare la nostra speciale pagina. Buono shopping!

