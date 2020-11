Tornano le offerte Amazon sui giochi da tavolo!

Oltre alle offerte del quotidiane dedicate agli speaker bluetooth e quelle realizzate in occasione del Black Friday in anticipo, ci segnaliamo che su Amazon sono tornate anche le offerte dedicate ai giochi da tavolo, con sconti che vi permetteranno di acquistare alcuni titoli con decurtazioni anche del 40% rispetto al prezzo originale! Un’occasione perfetta per tutti gli amanti dei giochi in scatola, ma anche per coloro che vogliono approcciarsi ai giochi da tavolo per la prima volta, o magari per chi ha solo intenzione di portarsi avanti con i regali di Natale.

Molte le offerte presenti in questa selezione, in cui è anche possibile trovarsi faccia a faccia con alcuni dei titoli di maggiore successo al mondo, come è il caso di Carcassonne, noto strategico incluso nell’offerta a soli 22,99€ nella sua edizione base e che – per altro – può anche essere arricchito con molteplici espansioni, aumentando drasticamente il numero e la varietà delle dinamiche di gioco, nonché la durata del divertimento e la sua longevità.

Non mancano poi le versione da tavolo di franchise più famosi, come nel caso del gioco di carte ispirato al Signore degli anelli oppure alla popolare serie di videogame strategici XCOM, nella cui versione da tavolo i giocatori dovranno difendere l’umanità dall’incombente minaccia extraterrestre, fra missioni risorse e nemici da affrontare. Infine, non mancano anche i modellini del famoso gioco da tavolo ispirato alla saga di Star Wars, stiamo parlando di X-wing e delle sue espansioni sotto forma di astronavi in plastica a colori, estremamente dettagliate, che sono diventate un vero must have tanto per i giocatori, quanto per i fan della saga che non hanno mai giocato una partita ma amano collezionare le riproduzioni in scala delle navi della serie.

Insomma, le proposte di Amazon relative i giochi da tavola sono numerose, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare l'articolo giusto per voi.

