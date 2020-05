Tornano le offerte sui dispositivi Amazon Echo!

Se avete sempre voluto acquistare un dispositivo Amazon Echo ma, per un motivo o per un altro, avete perso le varie occasioni di offerta, allora questa news potrebbe fare al caso vostro! Dopo un periodo di prolungato “stand by” dal mondo delle offerte, alcuni dispositivo Amazon Echo sono infatti tornati in sconto a prezzi molto convenienti! Certo, non tutti i prodotti della gamma Echo sono in sconto ma, tra i vari, vi segnaliamo best seller come l’amatissimo Echo Dot di terza generazione, ovvero il modello base e privo di qualunque forma di schermo e dei dispositivi Echo Show, nella forma dei modelli 5 e 8.

Venduto generalmente al prezzo di 59,99€, Amazon Echo Dot di terza generazione è oggi disponibile a soli 34,99 €, certamente non il prezzo più basso di sempre, ma siamo solo all’inizio! La promozione comprende infatti anche il nuovo Echo Show 8, con il suo ampio e luminoso display da 8 pollici con risoluzione HD, nonché la sempre utilissima Fire TV Stick di ultima generazione che, come saprete, integra naturalmente il controllo vocale Alexa, permettendovi una navigazione rapida e intuitiva.

Insomma, le occasioni per rendere la propria casa un po’ più smart ci sono e sono numerose, e non dovrete far altro che consultare la nostra lista di articoli consigliati per scoprire quello che più si confà alle vostre esigenze… ed alle vostre tasche. Ciò detto, prima di lasciarvi ai prodotti in promozione e relativi acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che sono già disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Prodotti in offerta

