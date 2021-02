Tornano le offerte tech di Euronics con sconti fino al 40%!

Sebbene tutta l’attenzione del mondo delle offerte sembri concentrata sul giorno di San Valentino, noi vorremmo proporvi quelle che sono le super offerte tech che Euronics ha appena avviato sul suo portale e che, come avrete capito, poco c’entrano con la Festa degli innamorati, sebbene possano comunque costituire ottimi spunti per delle idee regalo. Del resto, grazie alle nuove offerte tech di Euronics, potrete risparmiare fino al 40% su tantissimi articoli come notebook, tablet e smartphone, pur non mancando grandi occasioni anche sui migliori elettrodomestici per la casa, dandovi così l’opportunità di acquistare moltissimi prodotti all’avanguardia, questo almeno fino al 17 febbraio, giorno in cui questa tornata promozionale si esaurirà.

Sebbene gran parte dell’iniziativa coinvolga dispositivi tecnologici, non possiamo non citare la lavastoviglie da incasso Bosch SMV45NX00E, dal momento che il prezzo viene decurtato dagli originali 719,00€ a soli 499,00€ e, come se ciò non bastasse, questo specifico modello è tra i migliori che potete acquistare. Non a caso, lo troverete menzionato anche nella nostra guida dedicata alle migliori lavastoviglie che pubblicheremo sulle nostre pagine domani 13 febbraio.

Dotata di un sistema di filtraggio a 3 livelli con microfiltro ondulato in acciaio inox, la Bosch SMV45NX00E è senza dubbio una soluzione da prendere in considerazione, merito anche del suo prezzo particolarmente competitivo, oltre ovviamente alle sue capacità di lavaggio. Realizzata completamente in acciaio, dispone di 14 coperti con una rumorosità che non supera i 46 dB. Interessante il puntino rosso posizionato nella parte inferiore della lavastoviglie e visibile sul pavimento, che vi permetterà di capire se la lavastoviglie è ancora in funzione o meno, senza la necessità di aprirla. Grande attenzione è stata data anche al supporto dedicato al detergente, il quale fuoriesce riversandosi in uno speciale contenitore sul cestello superiore in cui si scioglie completamente. Ciò si traduce ovviamente in lavaggi delicati anche sui bicchieri più sottili.

Come non citare, inoltre, il frigorifero HiSense RQ515N4AC2, una variante esclusiva per Euronics, che si contraddistingue senz’altro per le sue 4 porte frontali e per la presenza del vetro temperato, proposto a soli 799,00€ invece di 1.399,00€. Un risparmio enorme che vi permetterà anche in questo caso di portarvi a casa un elettrodomestico di un certo livello, munito delle ultime tecnologie, tra cui la Total No Frost e la Moisture Fresh Crisper, per far sì che il raffreddamento interno avvenga nella maniera più naturale possibile, permettendo agli alimenti di essere conservati il più a lungo possibile. Inoltre, vale la pena citare anche la possibilità di ritirare l’usato in maniera gratuita, servizio che non tutti gli store offrono, almeno non gratuitamente.

Insomma, oltre alle offerte sopra citate avrete capito che gli articoli inclusi in questa promozione di Euronics sono numerose, e per questo vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale, così da poter trovare l’offerta perfetta per voi entro il 17 febbraio, quando poi sarà molto più difficile accaparrarsi di prodotti degni di nota a prezzi vantaggiosi. Come ultima cosa prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

