Tornano le offerte Yankee Cande! Sconti di Natale fino al 51%!

Prosegue il nostro percorso alla ricerca dei prodotti più interessanti per questo Natale e dobbiamo dire che Amazon sta mettendo a disposizione moltissimi ribassi su prodotti di ogni genere tra cui le amatissime Yankee Candle, ormai diventate un must tra le varie proposte Amazon, perfette per creare un’atmosfera natalizia in vista della festività. Al momento le offerte arrivano fino al 51% di sconto su alcune candele selezionate, una promozione da tenere assolutamente d’occhio!

Che sia per un regalo o per personalizzare la casa, le Yankee Candle su Amazon sono un acquisto da ponderare, in particolare in questo momento di convenienza: ce ne sono di ogni genere e profumazione, vantano tutte un prezzo davvero molto vantaggioso, soprattutto perché si parla di acquistare delle candele in giara grande, ovvero quelle dalla durata maggiore, ma anche dal costo proporzionalmente più elevato.

La scelta è veramente molto ampia perché il marchio è caratterizzato da numerose fragranze uniche nel loro genere e anche moltissime a tema festivo: dalle classiche fiorate fino alle più particolari Autumn Glow o Snowflake Cookie, perfette per l’atmosfera fredda, invernale, a ridosso del Natale. In sostanza c’è una Yankee Candle per ogni gusto, ed anche se la proposta Amazon non è relativa all’intero catalogo del produttore, siamo certi che le varie fragranze sapranno come soddisfare i vostri gusti, permettendovi anche di risparmiare il giusto dato che si parla di sconti fino al 51%!

Tutti gli articoli in sconto sono delle versioni più grandi delle candele, con maggiore contenuto e di conseguenza molto più durature nel tempo rispetto a quelle standard: si tratta di una media di 110/150 ore. Inoltre, non va sottovalutato il design che nell’acquisto ha il suo giusto peso: ogni candela è inserita nella classica giara di vetro con coperchio, semplice e delicata, in modo tale da preservare e contenere la fragranza.

In conclusione, non solo vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo allo store Yankee Candle su Amazon

